#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
События

21-летний казахстанец вписал свое имя в историю мирового киберспорта

киберспортсмен Данил Голубенко (molodoy), бразильский футболист Неймар, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 18:18 Фото: Instagram/danil.molodoy_
Со 2 по 21 июня в немецком Кельне прошел один из самых престижных турниров в мире по Counter-Strike 2 и один из главных турниров года в киберспорте – IEM Cologne Major 2026. В гранд-финале принял участие казахстанец Данил Голубенко, известный под ником molodoy, сообщает Zakon.kz.

21-летний уроженец Семея выступает за бразильскую команду FURIA Esports. В гранд-финале Major они уступили команде Team Falcons со счетом 0:3.

Отметим, что, несмотря на проигрыш, molodoy и другие участники FURIA вписали свои имена в историю мирового киберспорта, так как выход в гранд-финал мейджора – это уровень, которого достигают немногие игроки.

О проигрыше Данил Голубенко высказался в своем Instagram, где опубликовал фотографию с престижнейшего турнира.

"Сегодня не получилось; мы пытались", – написал под постом molodoy 21 июня.

В Stories он подчеркнул, все участники бразильской команды "старались изо всех сил".

Также казахстанец записал видеообращение к своим поклонникам.

"Всем здорова! Проиграли, но ничего страшного. На этом жизнь, как говорится, не заканчивается. Второе место тоже место, и надо благодарить жизнь за то, что я играл в финале мейджора. Всем спасибо, кто поддерживает. Всех люблю и обнимаю. Увидимся, а я поехал отдыхать", – сказал Голубенко в своем Telegram-канале.

Одним из первых его поддержал лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар.

"Не сдавайся", – написал бразильский футболист.

Судя по соцсетям казахстанского киберспортсмена, он лично знаком с Неймаром.

Также соотечественника с выходом в гранд-финал престижнейшего турнира поздравили казахстанцы:

  • "Даня, мы с тобой".
  • "Чемпион навсегда".
  • "Не переживай, чемп".
  • "Зайчик, ты самый лучший".
  • "Ты – красавчик по-любому".
  • "Все впереди, это просто путь".
  • "Первый блин – комом. Все впереди, Данил, мы с тобой до конца".
  • "Ты выиграешь все, что возможно и невозможно! У тебя все получится!"
  • "Брат, ты уже вписал себя как один из лучших игроков на планете! Еще много мажоров впереди, не расстраивайся".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 18:18
Казахстан прорывается в элиту киберспорта: Данила Голубенко штурмует полуфинал PGL Astana 2025

В январе 2026 года сообщалось, что Данил Голубенко получил престижную премию по Counter-Strike.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Теннис Победа Уимблдон
18:43, Сегодня
Казахстан удачно стартовал на Открытом чемпионате Великобритании по теннису
Данил Голубенко
10:04, 11 января 2026
Данил Голубенко получил престижную премию по Counter-Strike
игра
19:27, 17 мая 2025
Казахстан прорывается в элиту киберспорта: Данила Голубенко штурмует полуфинал PGL Astana 2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ufa.uz
19:33, Сегодня
Ташкент продлит работу метро из-за матча Узбекистан - Португалия на ЧМ-2026
Фото: WTA
19:13, Сегодня
Чемпионка "Уимблдона" Вондроушова дисквалифицирована на четыре года: подробности
Тимофей Скатов
18:37, Сегодня
Тимофей Скатов вышел во второй круг квалификации "Уимблдона"
Фото: UFC
18:25, Сегодня
Джош Хокит вызвал Алекса Перейру на бой за титул BMF
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: