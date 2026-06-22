21-летний казахстанец вписал свое имя в историю мирового киберспорта

Со 2 по 21 июня в немецком Кельне прошел один из самых престижных турниров в мире по Counter-Strike 2 и один из главных турниров года в киберспорте – IEM Cologne Major 2026. В гранд-финале принял участие казахстанец Данил Голубенко, известный под ником molodoy, сообщает Zakon.kz.

21-летний уроженец Семея выступает за бразильскую команду FURIA Esports. В гранд-финале Major они уступили команде Team Falcons со счетом 0:3.

Отметим, что, несмотря на проигрыш, molodoy и другие участники FURIA вписали свои имена в историю мирового киберспорта, так как выход в гранд-финал мейджора – это уровень, которого достигают немногие игроки.

О проигрыше Данил Голубенко высказался в своем Instagram, где опубликовал фотографию с престижнейшего турнира.

"Сегодня не получилось; мы пытались", – написал под постом molodoy 21 июня.

В Stories он подчеркнул, все участники бразильской команды "старались изо всех сил".

Также казахстанец записал видеообращение к своим поклонникам.

"Всем здорова! Проиграли, но ничего страшного. На этом жизнь, как говорится, не заканчивается. Второе место тоже место, и надо благодарить жизнь за то, что я играл в финале мейджора. Всем спасибо, кто поддерживает. Всех люблю и обнимаю. Увидимся, а я поехал отдыхать", – сказал Голубенко в своем Telegram-канале.

Одним из первых его поддержал лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар.

"Не сдавайся", – написал бразильский футболист.

Судя по соцсетям казахстанского киберспортсмена, он лично знаком с Неймаром.

Также соотечественника с выходом в гранд-финал престижнейшего турнира поздравили казахстанцы:

"Даня, мы с тобой".

"Чемпион навсегда".

"Не переживай, чемп".

"Зайчик, ты самый лучший".

"Ты – красавчик по-любому".

"Все впереди, это просто путь".

"Первый блин – комом. Все впереди, Данил, мы с тобой до конца".

"Ты выиграешь все, что возможно и невозможно! У тебя все получится!"

"Брат, ты уже вписал себя как один из лучших игроков на планете! Еще много мажоров впереди, не расстраивайся".

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В январе 2026 года сообщалось, что Данил Голубенко получил престижную премию по Counter-Strike.