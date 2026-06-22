21-летний казахстанец вписал свое имя в историю мирового киберспорта
21-летний уроженец Семея выступает за бразильскую команду FURIA Esports. В гранд-финале Major они уступили команде Team Falcons со счетом 0:3.
Отметим, что, несмотря на проигрыш, molodoy и другие участники FURIA вписали свои имена в историю мирового киберспорта, так как выход в гранд-финал мейджора – это уровень, которого достигают немногие игроки.
О проигрыше Данил Голубенко высказался в своем Instagram, где опубликовал фотографию с престижнейшего турнира.
"Сегодня не получилось; мы пытались", – написал под постом molodoy 21 июня.
В Stories он подчеркнул, все участники бразильской команды "старались изо всех сил".
Также казахстанец записал видеообращение к своим поклонникам.
"Всем здорова! Проиграли, но ничего страшного. На этом жизнь, как говорится, не заканчивается. Второе место тоже место, и надо благодарить жизнь за то, что я играл в финале мейджора. Всем спасибо, кто поддерживает. Всех люблю и обнимаю. Увидимся, а я поехал отдыхать", – сказал Голубенко в своем Telegram-канале.
Одним из первых его поддержал лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар.
"Не сдавайся", – написал бразильский футболист.
Судя по соцсетям казахстанского киберспортсмена, он лично знаком с Неймаром.
Также соотечественника с выходом в гранд-финал престижнейшего турнира поздравили казахстанцы:
- "Даня, мы с тобой".
- "Чемпион навсегда".
- "Не переживай, чемп".
- "Зайчик, ты самый лучший".
- "Ты – красавчик по-любому".
- "Все впереди, это просто путь".
- "Первый блин – комом. Все впереди, Данил, мы с тобой до конца".
- "Ты выиграешь все, что возможно и невозможно! У тебя все получится!"
- "Брат, ты уже вписал себя как один из лучших игроков на планете! Еще много мажоров впереди, не расстраивайся".
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В январе 2026 года сообщалось, что Данил Голубенко получил престижную премию по Counter-Strike.