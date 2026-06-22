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Спорт

Казахстан удачно стартовал на Открытом чемпионате Великобритании по теннису

Теннис Победа Уимблдон, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 18:43 Фото: Instagram/skatov_timofey
22 июня 2026 года на травяных кортах Лондона начались игры нового сезона Уимблдона. Теннисисты пока разыгрывают путевки в основную сетку самого престижного турнира на траве, сообщает Zakon.kz.

От Казахстана в квалификацию "Уимблдона-2026" был заявлен только Тимофей Скатов. Уроженец Петропавловска (№178 ATP) успешно начал свой поход за место в основной сетке английского чемпионата.

В первый день соревнований третья ракетка нашей страны сумел обыграть аргентинца Алекса Баррена (№247 ATP) в двух партиях со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Далее североказахстанцу будет противостоять победитель матча Николоз Басилашвили (Грузия) – Элиас Имер (Швеция).

Если Скатов успешно пройдет отборочный раунд, то присоединится к своим коллегам по сборной – Александру Бублику и Александру Шевченко, которые уже гарантировали себе места в основной сетке.

В женской части турнира выступят Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Анна Данилина.

Стоит напомнить, что Рыбакина является чемпионкой "Уимблдона-2022".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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