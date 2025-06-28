Не боясь задавать вопросы: в Казахстане отмечают День работников СМИ

Каждый год 28 июня казахстанские сотрудники средств массовой информации отмечают свой профессиональный праздник. В честь этого события Zakon.kz рассказывает о работе тех, кто обычно остается "за кадром", служа скорее "зеркалом" общественных настроений и событий в стране.

Что вы представляете, когда слышите слово "журналистика"? А "журналист"? Какие бы картины ни возникли в вашей голове, важно понимать: профессия эта многогранна. Она не только про "желтые" сплетни, узнаваемые лица на "голубом экране" и увесистые видеокамеры, направленные на политиков, звезд, обычных людей, попавших в трудные обстоятельства. Иногда журналистика – "тихая", совсем не глянцевая, но зато стремительная и четкая, как часовой механизм. Именно она получает информацию – как хорошую, так и плохую – первой, проверяет ее источники и передает остальным казахстанцам. Здесь и ужас, и счастье испытывают на несколько мгновений раньше всех остальных и порой, не успев даже "переварить" собственные чувства, оформляют их в сдержанный печатный текст. Речь идет о новостной ленте.

Анастасия Московчук вот уже более 10 лет публикует те самые "новости, которым доверяют". Она – один из контент-редакторов (или, как мы называем их между собой, "контентщиков") сайта Zakon.kz. С этого отдела начинается весь наш портал, поскольку из зернышка маленькой заметки в итоге произрастают раскидистые ветви больших аналитических материалов, интервью с экспертами и ярких фоторепортажей.

Фото: из личного архива Анастасии Московчук

Анастасия вспоминает: в детстве она очень любила читать. Перечитала все, до чего дотянулась: от модных журналов до классики русской и мировой литературы. Пробовала писать стихи – впрочем, без особого энтузиазма, зато вынесла из книг великих особый, поэтический взгляд на вещи...

...Оттого, наверное, некоторое время романтизировала журналистику. Буйное воображение рисовало почти Индиану Джонса, разве что не со знаменитым хлыстом, а с диктофоном и блокнотом в руках. Эдакого вечного путешественника с заплечной сумкой.

"На деле все оказалось несколько прозаичней", – смеется теперь контент-редактор.

Она до сих пор помнит свой самый первый материал. Говорит, он повествовал о беркутах и был опубликован в газете.

"Скорее всего, воспоминание осталось настолько ярким потому, что мой дедушка аккуратно вырезал статью из страницы и прикрепил к дверце шкафа. И всем, кто ее видел, с гордостью говорил: "Это моя внучка написала!" – улыбается девушка.

А дальше было множество слов, материалов и заголовков – иногда нейтральных, иногда добрых, а подчас и тревожных. Но не было сожалений о выборе жизненного пути. Почти. Как призналась Московчук, смирившись с ролью "отражения" объективной реальности – нужд, радостей и бед соотечественников, она все же изредка задумывалась о том, что, став врачом, учителем или инженером, могла бы повлиять на их жизнь куда больше. Или нет? Кто знает.

Все в мире меняется, подстраивается под эти перемены и журналистика. Печатные издания заменили смартфоны, телефонные обзвоны спикеров – мессенджеры и соцсети. Стабильно одно – профессиональные качества, требуемые от наших коллег:

"Помимо основных навыков общения, умения искать и проверять данные, журналист, конечно же, должен гореть темой. Интерес никто не отменял. И не забываем про тактичность, которую многие любят игнорировать".

Но главное даже не это, а отсутствие страха задавать вопросы, казаться кому-то смешным. Ведь иногда ответ на "глупый" вопрос может в корне изменить восприятие. Поэтому, как советует наша сотрудница, будьте любопытны. И ничего не бойтесь.