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События

Справедливость начинается с равных возможностей: партия "Әділет" поддержала лауреатов премии "Жан Шуақ"

люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 13:34 Фото: партия "Әділет"
В Астане прошла XIX церемония вручения общественной премии "Жан Шуақ", объединившая чемпионов Паралимпийских игр, общественных деятелей, представителей культуры и гостей из разных стран. Ежегодным организатором премии выступает Казахстанская конфедерация инвалидов, сообщает Zakon.kz.

В этом году церемония прошла при поддержке партии "Әділет".

Айбек Дадебай поприветствовал участников и напомнил, что премия "Жан Шуақ" уже 19 лет чествует героев, которые своим примером вдохновляют тысячи людей. Он отметил, что сегодня проект стал не только признанием заслуг лауреатов, но и важной площадкой для общественного диалога о развитии инклюзивного общества.

Айбек Дадебай, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 13:34

Фото: партия "Әділет"

"Сегодня мы чествуем людей разных профессий и судеб. Вас объединяет одно – умение добиваться результата и оставаться верными своим целям. Своим трудом и ответственностью вы делаете нашу жизнь лучше. На вас равняются. Искренне благодарю каждого из вас за вклад и за тот пример, который вы подаете другим", – сказал председатель партии Айбек Дадебай.

В этом году отметили заслуги профессионалов из самых разных отраслей – от спорта до высоких технологий. Высокую награду получили прославленные атлеты: золотой призер зимней Паралимпиады-2026 Ербол Хамитов и обладатель бронзовой медали летних Игр в Париже Дастан Мукашбеков. В номинации, посвященной развитию культуры, статуэтку вручили незрячему музыканту Кенжебеку Нурдолдаю.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 13:34

Фото: партия "Әділет"

скрипачка, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 13:34

Фото: партия "Әділет"

Статус международного события подтвердило участие зарубежных лауреатов – известного российского пара-альпиниста Рустама Набиева и японской скрипачки Манами Ито. Кроме того, за вклад в общественное развитие и популяризацию инклюзивного предпринимательства были награждены Дамир Нуркежанов, Айсулу Сулейменова и Динара Куджулова. От имени награжденных выступил Ербол Хамитов, отметивший, что искренняя поддержка и уважение друг к другу помогают людям поверить в себя и делают общество сильнее.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 13:34

Фото: партия "Әділет"

Говорил глава "Әділет" Айбек Дадебай и о важности создания общества равных возможностей и напомнил, что с 1 июля вступает в силу новая Конституция страны. По его словам, для партии развитие инклюзивного общества является практическим воплощением принципов Основного закона. Он напомнил слова главы государства о том, что справедливость красной линией проходит сквозь все содержание новой Конституции, подчеркнув, что задача партии – последовательно воплощать эти конституционные принципы в конкретные решения и общественные инициативы.

Особое внимание председатель партии уделил вопросам защиты человеческого достоинства, отметив, что эта тема близка ему лично:

"Для партии "Әділет" создание равных возможностей – одна из ключевых ценностей. Эта тема близка мне лично, поэтому я хорошо понимаю, насколько важно строить общество, в котором никто не остается без внимания. Сегодняшние лауреаты своим примером доказывают: инклюзия – это не только поддержка людей с особыми потребностями. Это создание условий, при которых каждый человек может раскрыть свой потенциал, реализовать свои способности и полноценно участвовать в жизни общества. Именно на таких принципах строится Справедливый Казахстан", – резюмировал Айбек Дадебай.
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Айсулу Омарова
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