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События

В Астане прошли Open Air-концерты, собравшие более 100 тысяч зрителей

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 20:40 Фото: пресс-служба акимата города Астаны
В честь Дня столицы более 100 тысяч жителей и гостей Астаны стали участниками масштабных Open Air-концертов, которые одновременно прошли на двух крупнейших городских площадках – у стадиона "Астана Арена" и монумента "Қазақ елі", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы столичного акимата, праздничная программа у "Астана Арены" началась еще днем с работы ярмарки ремесленников, фуд-зоны, семейных и детских развлекательных площадок.

Кульминацией вечера стал большой концерт с использованием современных цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Перед зрителями выступили группа "Формат", Маржан Арапбаева, Raim, Ерке Есмахан, Алишер Каримов, BAYANSULU, Alem, Bellucci, Yenlik, Abik Jeksen и Кайрат Нуртас. Ведущими концерта стали Линара Есен и Дарын Олжабай, а одним из самых необычных элементов программы стал цифровой ведущий Батыржан Тазабеков.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 20:40

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Насыщенная праздничная атмосфера царила и на площади у монумента "Қазақ елі", где также собралось большое количество зрителей. На сцену вышли группа "МузАрт", Маржан Арапбаева, Айкын Толепберген, Ерке Есмахан, Raim, Kalifarniya, BAYANSULU, Yenlik, Казыбек Курайыш, Куандык Амандык, DOS, Абзал Утешов, Didar и JOSHY QAZAQ NATIONAL GROUP. Концерт сопровождался современными мультимедийными решениями и визуальными эффектами с использованием искусственного интеллекта.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 20:40

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Масштабные Open Air-концерты стали одним из главных событий праздничного дня, объединив десятки тысяч людей разных возрастов.

"Мне больше всего понравилось, как все пели вместе и было очень весело. Я хочу, чтобы такие концерты проходили чаще", – поделился впечатлениями юный зритель Арман.
концерт, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 20:40

Фото: пресс-служба акимата города Астаны


"Мы специально приехали в Астану на День столицы и ни разу не пожалели. Очень приятно, что такие масштабные концерты проходят бесплатно. Отличная организация, любимые исполнители и невероятная атмосфера – этот вечер точно запомнится надолго", – поделился впечатлениями один из гостей столицы.
концерт, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 20:40

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

В Астане с раннего утра проходили праздничные мероприятия, посвященные Дню столицы. Для жителей и гостей города были организованы концерты, фестивали, спортивные соревнования, выставки, семейные активности и культурные программы, которые завершились масштабными Open Air-концертами.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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