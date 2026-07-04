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Общество

60 дополнительных автобусов выйдут на улицы Астаны в День столицы

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 14:24 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
6 июля на стадионе "Астана Арена" состоится концерт Open Air. Для удобства жителей и гостей города после окончания мероприятия будет усилена работа общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Дополнительно на линию выйдут 60 автобусов, которые увеличат количество подвижного состава на ряде маршрутов, пишет City Transportation Systems.

В направлении центра города: №10, №26, №37, №40, №42, №49, №51, №53, №60, №67 и №501.

В направлении аэропорта: №10, №26, №37, №40, №42, №49, №51, №53, №60, №67, №302, №303, №308, №309 и №501.

Уточняется, что оплата проезда осуществляется по действующему городскому тарифу, льготные и школьные проездные также сохраняются.

Людей попросили учитывать увеличение пассажиропотока и заранее планировать поездку.

Между тем в Алматы подготовили праздничную программу ко Дню домбры и Дню столицы. Подробности – здесь.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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