Свежие и вкусные продукты до ваших дверей: еще одна полезная функция появилась на Wildberries в Казахстане

Крупнейший маркетплейс Wildberries запускает бесплатную экспресс-доставку продуктов питания и товаров первой необходимости. Услугами уже могут пользоваться жители Астаны и Алматы.

Wildberries объявил о выходе в сегмент e-grocery. Пользователям маркетплейса теперь доступны не только одежда, гаджеты, мебель, но и еда. Буквально за несколько часов астанчане и алматинцы смогут до дома заказать свежие, вкусные и качественные продукты, включая мясо, овощи и молочку. Для этого WB объединился с крупным ритейлером METRO, оператором доставки Instashop, а также легендарными рынками – Зеленым базаром (Алматы) и базаром "Сауран" (Астана).

"Выход крупных гроссери-партнеров подтверждает активное развитие FoodTech-направления на Wildberries. Мы выстраиваем для пользователей максимально удобный и бесшовный сценарий покупок, позволяющий на витрине маркетплейса быстро находить все необходимое и уникальное – от одежды, электроники, живых цветов и авиабилетов до роллов и суши из популярных ресторанов и фуд-сервисов", – отметила руководитель направления доставки силами продавца RWB (Wildberries) Елизавета Шлеин.

Фото: Wildberries

Wildberries работает как витрина, предоставляя удобное и легкое оформление заказа. Его интерфейс полностью адаптирован: выбирать товары можно круглосуточно на казахском и русском языках. При этом курьерская доставка осуществляется с 10:00 до 22:00. Заявка, поданная до 17:59, отрабатывается в тот же день, а то, что оформлено позже, автоматически переносится на следующий день. Бережную сборку и экспресс-доставку гарантируют сами партнеры.

"Запуск e-grocery в Казахстане работает по модели "Витрина экспресс" (eDBS). Это значит, что Wildberries обеспечивает надежную IТ-платформу, а хранением, строгим контролем качества, сборкой "как для себя" и быстрой транспортировкой занимаются сами профессиональные партнеры, которые дорожат своей репутацией. При этом Wildberries пристально мониторит ключевые метрики (время сборки, процент отмен, отзывы) и стимулирует продавцов держать планку сервиса на высшем уровне. Для крупных ритейлеров интеграция с маркетплейсом открывает прямой выход на масштабную цифровую платформу, что позволяет оптимизировать логистические цепочки "последней мили" и повысить доступность товаров для конечного клиента", – рассказали в интернет-магазине.

Для пользователя Wildberries – это единое приложение для закрытия всех повседневных потребностей, собрать корзину можно в том же привычном интерфейсе. Ассортимент уже покрывает базовые и специализированные потребности – доступно более 6 000 товаров. Помимо продуктов питания, на экспресс-витрине можно найти товары для дома, бытовую химию, косметику, зоотовары и даже букеты живых цветов. Каталог постоянно пополняется.

Фото: Wildberries

Технологическим партнером выступает казахстанская платформа Instashop, которая связывает информационные системы супермаркетов и базаров с онлайн-витриной маркетплейса. Платформа полностью управляет процессами сборки, контролирует качество каждого выбранного продукта и координирует работу курьерских служб на всех этапах доставки вплоть до передачи заказа в руки покупателю.

"Сотрудничество с торговой сетью METRO и интеграция с казахстанской платформой Instashop позволяют Wildberries оцифровать традиционную розницу и рынки. Для покупателей это гарантирует реальное наличие свежих товаров на полках в режиме реального времени, а для ритейлеров – быстрый выход на многомиллионную аудиторию маркетплейса без перестройки собственных ИТ-систем", – отметили в компании.

Чтобы заказать продукты через Wildberries, достаточно быть зарегистрированным пользователем маркетплейса. В приложении или на сайте нужно кликнуть на баннер экспресс-доставки и выбрать товары.

Продукты питания автоматически формируются в отдельную корзину, где покупатель может выбрать удобный временной слот для получения заказа.

Алгоритм действий при оформлении заказа максимально прост и состоит из четырех шагов:

Зайти в приложение или на сайт Wildberries и перейти в раздел "Экспресс-доставка". Добавить товары из каталога METRO или базаров в корзину (она формируется отдельно от других покупок). Минимальная корзина от 6 000 тенге. Выбрать желаемый часовой интервал доставки на сегодня или следующий день. Оплатить заказ онлайн.

Метод позволяет экономить время: среднее время доставки в радиусе работы партнеров в Алматы и в Астане (8-10 км по городу) составляет всего два часа.

К тому же это очень удобно: больше не нужно ехать на рынок или в гипермаркет, стоять в пробках и очередях. Продукты с прилавков или полки METRO "приедут" к вам сами в нужное время. При заказе свыше 18,5 тыс. тенге доставка бесплатная.

Фото: Wildberries

Wildberries предлагает гибкую экосистему для любого масштаба бизнеса. Локальные предприниматели могут комбинировать модели работы:

FBO (продажи со склада WB) и FBS (со своего склада) идеальны для продажи по всему Казахстану и масштабирования бизнеса во все страны СНГ.

Click&Collect (заказ на платформе с самовывозом из точек продавца).

DBS / eDBS (WB как витрина, где продавец сам хранит и доставляет товар) – эта модель как раз позволила ритейлерам и рынкам запустить экспресс-доставку еды, сохраняя полный контроль над свежестью продуктов.

По мере масштабирования сервиса список локальных партнеров и география городов в Казахстане будут расширяться.