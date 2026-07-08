Новая Конституция определяет стратегические ориентиры развития страны – Ербол Карашукеев

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев провел встречу с активом региона, посвященную вступлению в силу новой Конституции Республики Казахстан.

Открывая встречу, глава региона поздравил участников с историческим событием и подчеркнул, что обновленный Основной закон открывает новый этап в развитии страны.

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что новая Конституция создает прочную правовую основу для дальнейшей модернизации и всестороннего развития Казахстана. Это новый этап масштабных реформ, направленных на обновление политико-правовой системы и построение Справедливого Казахстана. Сегодня перед нашей страной открываются широкие возможности для глубоких преобразований и устойчивого развития", – сказал Ербол Карашукеев.

Фото: акимат Жамбылской области

По словам акима области, новая Конституция определяет ключевые стратегические ориентиры развития государства. В их числе – совершенствование системы государственного управления, переход экономики на качественно новый уровень, укрепление энергетического и инфраструктурного потенциала, развитие цифровизации и человеческого капитала.

Фото: акимат Жамбылской области

"Реализация положений Конституции – это общая ответственность государства и общества. В этом направлении последовательно реализуются общенациональные инициативы главы государства "Закон и порядок", "Таза Қазақстан" и "Адал азамат", направленные на укрепление верховенства закона, повышение общественной ответственности и гражданской активности. Наша общая задача – воплощать конституционные принципы в конкретных делах и вносить вклад в дальнейшее развитие и процветание Казахстана", – подчеркнул глава региона.

Фото: акимат Жамбылской области

В ходе встречи выступили председатель Жамбылского областного суда Ерлан Космуратов, прокурор области Жандос Абдибаев и начальник департамента полиции Жамбылской области Кайсар Султанбаев. Они отметили, что новая Конституция укрепляет принципы верховенства закона, обеспечивает надежную защиту прав и свобод граждан и создает прочную основу для дальнейшего укрепления законности и правопорядка.

Фото: акимат Жамбылской области

Подводя итоги встречи, Ербол Карашукеев призвал государственные органы, правоохранительные структуры, депутатский корпус, институты гражданского общества и жителей области объединить усилия для реализации задач, определенных новой Конституцией.

Он подчеркнул, что только совместная работа государства и общества позволит в полной мере реализовать заложенные в Основном законе принципы, обеспечить устойчивое развитие страны и повысить качество жизни граждан.