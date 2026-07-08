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События

В Астане продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры

реконструкция дорожной инфраструктуры, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 20:32 Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о выполняемых работах в направлении развития инфраструктуры столицы, передает официальный сайт столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он написал, что продолжается системная работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В текущем году ремонтом охватим порядка 50 улиц общей протяженностью около 60 км. Наряду с ремонтом существующих дорог продолжаем строительство новых улиц и транспортных развязок, которые позволят повысить связанность районов, улучшить транспортную доступность и снизить нагрузку на наиболее загруженные участки", – написал Касымбек.
реконструкция дорожной инфраструктуры, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 20:32

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

По его словам, в ходе объезда посетил ряд ключевых объектов. По ул. 150 лет Абая на участке от ул. Сейфуллина до пр. Тлендиева завершены работы по устройству инженерных сетей.

"В настоящее время ведутся работы по устройству конструктивных слоев дорожной одежды. До конца 2026 года планируем завершить устройство наружного освещения, строительство тротуаров, монтаж светофорных объектов, нанесение дорожной разметки и др.", – отметил аким.
реконструкция дорожной инфраструктуры, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 20:32

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Также он уточнил, что транспортная развязка в двух уровнях на пересечении ул. Бейсековой и пр. Тлендиева: по данному объекту на сегодняшний день завершено 90% работ по устройству инженерных сетей.

реконструкция дорожной инфраструктуры, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 20:32

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"Проложены сети водоснабжения, бытовой и ливневой канализации, сети связи, кабельная канализация, тепловые сети, установлены три из четыре пешеходных тоннелей, а также возведены бетонные опоры мостового сооружения. Завершены работы по монтажу металлического пролётного строения. Выполнены все восемь этапов монтажа. До конца 2026 года планируем обеспечить асфальтобетонное покрытие на основной проезжей части и съездах. Также начата реализация проекта ул. Нұрмағамбетова от ул. Қалдаяқова до ул. Райымбек батыра. На сегодняшний день завершены работы по устройству ливневой канализации и переустройству сетей электроснабжения. Дорожными работами охватываем все районы столицы. Перед подрядными организациями стоит задача обеспечить высокое качество и соблюдать утвержденные сроки строительства", – резюмировал аким столицы.
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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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