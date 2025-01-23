В Отыраре открыли дом культуры на 150 мест

В Туркестанской области функционируют 264 дома культуры и клуба. В рамках поручения по развитию культурной инфраструктуры в регионе продолжается строительство новых объектов. В Отырарском районе введен в эксплуатацию Культурный дом имени М. Шойманова на 150 мест.

Аким области Нуралхан Кушеров принял участие в церемонии открытия нового культурного центра и поздравил жителей села с этим значимым событием.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Отырар – это священная земля, которая известна каждому жителю нашего региона. Пусть из этого благословенного края выйдут будущие мировые артисты. По поручению президента в рамках проекта "Комфортная школа" здесь была построена школа. Развивается промышленность. Благодаря проекту "Ауыл – Ел бесігі" строятся социальные объекты на благо народа. Инфраструктура тоже остается в центре внимания". Нуралхан Кушеров

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Культурный центр, построенный для поддержки талантливой сельской молодежи и организации духовных мероприятий, занимает общую площадь 76 гектаров.

В нем трудятся квалифицированные специалисты в области культуры.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Современное здание включает в себя библиотеку, большой зал и зал для танцев. Также здесь функционируют кружки хореографии и домбры. В здании предусмотрены раздевалки и душевые для мальчиков и девочек, а также кабинеты для сотрудников, оборудованные всем необходимым. Для людей с ограниченными возможностями созданы специальные условия.