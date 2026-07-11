В Астане намерены установить рекорд Казахстана, представив 56 тонн кумыса

С раннего утра ипподром "Казанат" стал точкой притяжения тысяч жителей и гостей столицы благодаря гастрономическому фестивалю BaiQymyz-2026, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие объединило производителей со всех регионов Казахстана, представителей зарубежных стран, мастеров народного искусства, спортсменов, артистов и многочисленных гостей, сообщает официальный сайт столичного акимата.

BaiQymyz-2026 – это гораздо больше, чем фестиваль кумыса. Это масштабное культурное событие, в котором национальные традиции встречаются с современными форматами, а гастрономия, этнокультура, конный спорт, музыка, ремесла и креативные индустрии становятся частью единого большого праздника. Фестиваль призван не только популяризировать казахское культурное наследие, но и сформировать новую ежегодную традицию, способную стать одним из самых узнаваемых событийных брендов Казахстана.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Главной особенностью нынешнего фестиваля стала презентация 56 тонн кумыса – рекордного объема, который планируется официально зарегистрировать в КИнЭС как новое достижение Казахстана. За звание лучшего производителя соревнуются 59 производителей из различных регионов страны, а также представители Российской Федерации.

На протяжении двух дней гостей ожидает насыщенная программа. На территории фестиваля работают этноаулы, выставки художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, ярмарки, гастрономические площадки, проходят мастер-классы, конкурсы и интерактивные программы, знакомящие посетителей с богатством казахской культуры и традиций.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Одним из центральных событий BaiQymyz-2026 стало международное конноспортивное шоу, организованное совместно с ASIA KOKPAR LEAGUE и ER QANATY. В программе – парад лошадей, соревнования по кокпару, шөген, аударыспақ, показ боевых коней, выступления профессиональных всадников, а также квиддич на лошадях — современный формат, впервые представленный в единой концепции с традиционными национальными конными играми.

Для семей с детьми организована отдельная этноплощадка BaiQymyz Qulynshaq, где юные гости могут познакомиться с национальными играми, попробовать силы в стрельбе из лука, панна-футболе, посетить игровые зоны, лабиринты и традиционный "Алтыбақан". Одним из самых ожидаемых событий стало детское родео BaiQymyz Qoshaqan, а во второй день фестиваля состоятся соревнования по конкуру среди юных наездников.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Вечером гостей ждут большие гала-концерты с участием популярных казахстанских исполнителей: Sadraddin, Казыбека Курайыша, Газизхана Шекербека, этно-фольклорного ансамбля "Туран", Жубаныша Жексена, Кайрата Баекенова и группы Format, Кыдырали Болманова, Каракат Абильдиной и других артистов.