#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
485.95
565.74
6.83
События

В Астане намерены установить рекорд Казахстана, представив 56 тонн кумыса

фестиваль кумыса, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 18:24 Фото: пресс-служба акимата города Астаны
С раннего утра ипподром "Казанат" стал точкой притяжения тысяч жителей и гостей столицы благодаря гастрономическому фестивалю BaiQymyz-2026, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие объединило производителей со всех регионов Казахстана, представителей зарубежных стран, мастеров народного искусства, спортсменов, артистов и многочисленных гостей, сообщает официальный сайт столичного акимата.

BaiQymyz-2026 – это гораздо больше, чем фестиваль кумыса. Это масштабное культурное событие, в котором национальные традиции встречаются с современными форматами, а гастрономия, этнокультура, конный спорт, музыка, ремесла и креативные индустрии становятся частью единого большого праздника. Фестиваль призван не только популяризировать казахское культурное наследие, но и сформировать новую ежегодную традицию, способную стать одним из самых узнаваемых событийных брендов Казахстана.

фестиваль кумыса, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 18:24

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Главной особенностью нынешнего фестиваля стала презентация 56 тонн кумыса – рекордного объема, который планируется официально зарегистрировать в КИнЭС как новое достижение Казахстана. За звание лучшего производителя соревнуются 59 производителей из различных регионов страны, а также представители Российской Федерации.

На протяжении двух дней гостей ожидает насыщенная программа. На территории фестиваля работают этноаулы, выставки художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, ярмарки, гастрономические площадки, проходят мастер-классы, конкурсы и интерактивные программы, знакомящие посетителей с богатством казахской культуры и традиций.

фестиваль кумыса, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 18:24

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Одним из центральных событий BaiQymyz-2026 стало международное конноспортивное шоу, организованное совместно с ASIA KOKPAR LEAGUE и ER QANATY. В программе – парад лошадей, соревнования по кокпару, шөген, аударыспақ, показ боевых коней, выступления профессиональных всадников, а также квиддич на лошадях — современный формат, впервые представленный в единой концепции с традиционными национальными конными играми.

Для семей с детьми организована отдельная этноплощадка BaiQymyz Qulynshaq, где юные гости могут познакомиться с национальными играми, попробовать силы в стрельбе из лука, панна-футболе, посетить игровые зоны, лабиринты и традиционный "Алтыбақан". Одним из самых ожидаемых событий стало детское родео BaiQymyz Qoshaqan, а во второй день фестиваля состоятся соревнования по конкуру среди юных наездников.

фестиваль кумыса, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 18:24

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Вечером гостей ждут большие гала-концерты с участием популярных казахстанских исполнителей: Sadraddin, Казыбека Курайыша, Газизхана Шекербека, этно-фольклорного ансамбля "Туран", Жубаныша Жексена, Кайрата Баекенова и группы Format, Кыдырали Болманова, Каракат Абильдиной и других артистов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
люди
16:17, Сегодня
Робот-собака, Тәртіпбек и Тазабек на "BaiQymyz–2026": акцию "Закон и порядок" провели на гастрофесте в Астане
гастрофестиваль &quot;BaiQymyz – бапталған қымыз&quot;, Астана
00:39, 20 июля 2025
Бешбармак, фольклор и 30 тонн кумыса: в Астане стартовал необычный фестиваль
люди
11:20, Сегодня
Более 60 производителей кумыса представляют свою продукцию на BaiQymyz-2026 в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Боксёр Руслан Ахметов пробился в полуфинал молодёжного чемпионата Азии
18:10, Сегодня
Боксёр Руслан Ахметов пробился в полуфинал молодёжного чемпионата Азии
Тимур Тайбеков вышел в полуфинал молодёжного чемпионата Азии по боксу
17:37, Сегодня
Тимур Тайбеков вышел в полуфинал молодёжного чемпионата Азии по боксу
Аружан Сагандыкова вышла в финал турнира ITF в Астане
17:16, Сегодня
Аружан Сагандыкова вышла в финал турнира ITF в Астане
Назначены арбитры на ответный матч &quot;Астаны&quot; против &quot;Динамо Сити&quot; в Лиге Конференций
16:46, Сегодня
Назначены арбитры на ответный матч "Астаны" против "Динамо Сити" в Лиге Конференций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: