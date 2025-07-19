Бешбармак, фольклор и 30 тонн кумыса: в Астане стартовал необычный фестиваль

В Астане открылся масштабный гастрофестиваль "BaiQymyz – бапталған қымыз", посвященный национальному напитку казахов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт акимата, в столицу доставлено более 30 тонн кумыса со всех регионов страны – такой объем был зафиксирован впервые в истории Казахстана.⠀

В фестивале участвуют более 50 производителей, каждый из которых привез около 300 литров кумыса. Гости мероприятия могут попробовать напиток, узнать о различных рецептах его приготовления и познакомиться с традициями, связанными с его производством.⠀

Фестиваль проходит 19-20 июля на территории ипподрома "Казанат". Помимо дегустаций, для посетителей подготовлены концерты, фольклорные представления, ярмарка ремесел, выставка лошадей и угощения казахской кухни.⠀

Проект "BaiQymyz" направлен на возрождение культуры потребления кумыса, поддержку фермеров и продвижение локальных брендов.⠀Вход на фестиваль свободный.

А ранее стало известно, что в Астане на день перекроют центральные улицы на левом берегу.

