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Культура и шоу-бизнес

Бешбармак, фольклор и 30 тонн кумыса: в Астане стартовал необычный фестиваль

гастрофестиваль &quot;BaiQymyz – бапталған қымыз&quot;, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 00:23 Фото: акимат Астаны
В Астане открылся масштабный гастрофестиваль "BaiQymyz – бапталған қымыз", посвященный национальному напитку казахов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт акимата, в столицу доставлено более 30 тонн кумыса со всех регионов страны – такой объем был зафиксирован впервые в истории Казахстана.⠀

В фестивале участвуют более 50 производителей, каждый из которых привез около 300 литров кумыса. Гости мероприятия могут попробовать напиток, узнать о различных рецептах его приготовления и познакомиться с традициями, связанными с его производством.⠀

Фестиваль проходит 19-20 июля на территории ипподрома "Казанат". Помимо дегустаций, для посетителей подготовлены концерты, фольклорные представления, ярмарка ремесел, выставка лошадей и угощения казахской кухни.⠀

Проект "BaiQymyz" направлен на возрождение культуры потребления кумыса, поддержку фермеров и продвижение локальных брендов.⠀Вход на фестиваль свободный.

А ранее стало известно, что в Астане на день перекроют центральные улицы на левом берегу. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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