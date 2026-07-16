#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
469.71
536.17
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
469.71
536.17
6.01
События

Qarmet и прокуратура Карагандинской области подписали Меморандум о сотрудничестве

подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 18:17 Фото: Qarmet
Компания Qarmet и прокуратура Карагандинской области подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере профилактики правонарушений и обеспечения правопорядка, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает совместную реализацию принципов идеологии "Закон и порядок" на предприятии, развитие культуры соблюдения законодательства, предупреждение правонарушений и проведение комплексной профилактической работы среди работников.

Подписание меморандума состоялось в рамках рабочего визита прокурора Карагандинской области Мурата Тлеубердиева на металлургический комбинат Qarmet.

"Подписанный меморандум предусматривает сотрудничество по развитию механизмов профилактики правонарушений, проведению совместных информационно-разъяснительных мероприятий, повышению правовой грамотности работников и укреплению взаимодействия между прокуратурой и компанией. Обеспечение безопасных условий труда, соблюдение принципов законности и развитие культуры ответственности являются неотъемлемой частью устойчивого развития предприятия", – отметили в Qarmet.
предприятие, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 18:17

Фото: Qarmet

В ходе визита делегация ознакомилась с работой крупнейшего металлургического предприятия страны, посетила основные производственные объекты и ознакомилась с реализацией масштабной программы модернизации комбината. Гостям были представлены проекты технического перевооружения, внедрения современных технологий, повышения экологичности производства и совершенствования системы промышленной безопасности.

предприятие, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 18:17

Фото: Qarmet

Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения правопорядка на предприятии, соблюдения требований законодательства, профилактики правонарушений и созданию безопасной производственной среды для работников.

предприятие, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 18:17

Фото: Qarmet

Подписание меморандума стало очередным шагом в укреплении конструктивного партнерства между прокуратурой Карагандинской области и компанией Qarmet, направленного на обеспечение правопорядка и безопасности на производстве.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Присяжный в Алматинской области получил крупный штраф за неявку в суд
18:43, Сегодня
Присяжный в Алматинской области получил крупный штраф за неявку в суд
Qarmet и QazTehna подписали Меморандум о сотрудничестве
16:28, 09 апреля 2025
Компании Qarmet и QazTehna подписали Меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров
встреча
13:30, 03 ноября 2025
ҚазАвтоЖол и Qarmet Recycling подписали меморандум о сотрудничестве в сфере экологичных дорожных технологий
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
18:51, Сегодня
"Шахтёр" обыграл "Батыр" в матче Первой лиги
&quot;У команды есть Томасов и Абраев&quot;: Глазунов назвал главное оружие &quot;Астаны&quot; против &quot;Динамо&quot;
18:24, Сегодня
"У команды есть Томасов и Абраев": Глазунов назвал главное оружие "Астаны" против "Динамо"
Зейнеп Баянова
17:47, Сегодня
Зейнеп Баянова всухую проиграла в полуфинале, но сразится за "бронзу" в Будапеште
Бокс в Узбекистане
17:40, Сегодня
"Нам снова не было равных": в Узбекистане отреагировали на триумф в World Boxing Головкина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: