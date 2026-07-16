Компания Qarmet и прокуратура Карагандинской области подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере профилактики правонарушений и обеспечения правопорядка, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает совместную реализацию принципов идеологии "Закон и порядок" на предприятии, развитие культуры соблюдения законодательства, предупреждение правонарушений и проведение комплексной профилактической работы среди работников.

Подписание меморандума состоялось в рамках рабочего визита прокурора Карагандинской области Мурата Тлеубердиева на металлургический комбинат Qarmet.

"Подписанный меморандум предусматривает сотрудничество по развитию механизмов профилактики правонарушений, проведению совместных информационно-разъяснительных мероприятий, повышению правовой грамотности работников и укреплению взаимодействия между прокуратурой и компанией. Обеспечение безопасных условий труда, соблюдение принципов законности и развитие культуры ответственности являются неотъемлемой частью устойчивого развития предприятия", – отметили в Qarmet.

Фото: Qarmet

В ходе визита делегация ознакомилась с работой крупнейшего металлургического предприятия страны, посетила основные производственные объекты и ознакомилась с реализацией масштабной программы модернизации комбината. Гостям были представлены проекты технического перевооружения, внедрения современных технологий, повышения экологичности производства и совершенствования системы промышленной безопасности.

Фото: Qarmet

Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения правопорядка на предприятии, соблюдения требований законодательства, профилактики правонарушений и созданию безопасной производственной среды для работников.

Фото: Qarmet

Подписание меморандума стало очередным шагом в укреплении конструктивного партнерства между прокуратурой Карагандинской области и компанией Qarmet, направленного на обеспечение правопорядка и безопасности на производстве.