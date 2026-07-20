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События

Почему в Алматы массово отключают свет в самую сильную жару

электростанция, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 18:16 Фото: pixabay
Во время аномальной жары с температурой свыше 40°, которая держится уже несколько дней в мегаполисе, ситуация в городе усложнилась из-за частых перебоев с электроэнергией. В АО "Алатау Жарық Компаниясы" назвали Zakon.kz причины отсутствия электропитания.

Как объяснили в крупнейшей энергопередающей компании Казахстана, скачки с электричеством привели к резкому росту нагрузки на электросети Алматы. Как следствие, в разных районах города произошли технологические нарушения, из-за которых жители остались без света.

Почему в Алматы массово отключают свет

В АО "Алатау Жарық Компаниясы" сообщили, что в период с 17 по 20 июля, когда температура воздуха в Алматы установилась превышающей 40°, электросети столкнулись с рекордной нагрузкой.

По словам специалистов, жители одновременно начали активно использовать кондиционеры и другую энергоемкую бытовую технику. Это привело к существенному росту потребления электроэнергии и, как следствие, к технологическим нарушениям в различных районах города.

"В указанный период в различных районах города были зарегистрированы технологические нарушения в работе электрических сетей, затронувшие как сети АО "Алатау Жарық Компаниясы", так и электрические сети, находящиеся в коммунальной собственности города Алматы и эксплуатируемые в рамках договоров доверительного управления, а также абонентские электрические сети, принадлежащие потребителям", – отметили в компании.

Ситуацию осложнило то, что после устранения одной неисправности специалисты нередко обнаруживали новые повреждения на соседних участках.

"В ряде случаев после устранения одного повреждения выявлялись последующие дефекты на других участках сети, что объективно увеличивало продолжительность аварийно-восстановительных работ", – пояснили энергетики.

Для устранения аварий компания перевела службы на усиленный режим. Круглосуточно были задействованы 35 производственных бригад, включая оперативно-выездные, линейные и кабельные подразделения, а также смены Центральной диспетчерской службы.

Где еще продолжаются восстановительные работы

По состоянию на 17:07 аварийные работы продолжались по следующим адресам:

  • Алмалинский район – квадрат улиц Орманова – Гоголя – проспект Жибек жолы – Коперника;
  • Бостандыкский район – квадрат проспекта Аль-Фараби – улиц Сатпаева – Бальзака – Желтоксан;
  • Ауэзовский район – микрорайоны Мамыр-1, Мамыр-2, Мамыр-3 и Мамыр-4;
  • Турксибский район – квадрат улиц Суюнбая – Гете – Элеваторская – Папанина.

Специалисты заверяют, что делают все возможное для максимально быстрого восстановления электроснабжения.

В компании также напомнили, что значительная часть распределительных сетей Алматы эксплуатируется уже многие десятилетия и работает в условиях постоянно растущего энергопотребления и активной городской застройки. Для повышения надежности электроснабжения в рамках инвестиционной программы и Национальной программы модернизации энергетического и коммунального секторов на 2026-2030 годы в городе продолжаются реконструкция линий электропередачи, модернизация подстанций и замена изношенного оборудования.

Ранее синоптики заявили, что Алматы бьет температурные рекорды.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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