Алматы частично останется без света: опубликован график отключений

АО "Алатау Жарық Компаниясы" заявило о плановых ремонтных работах на линиях электропередачи. Мероприятия пройдут с 1 по 5 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Работы затронут все районные электрические сети (РЭС) мегаполиса, говорится в опубликованном графике компании.

Известно, что отключения продлятся в среднем с 08:00 или 09:00 до 17:00.

"Запланированные ремонтные работы на электросетях включают в себя очистку проводов от посторонних предметов, частичную их замену, др., которые бригады выполняют, как правило, в течение не более 1,5-2 часов", – поясняют специалисты.

Согласно графику, в указанный период ремонтные работы будут проводиться в микрoрайонах Шанырак-1, Улжан, Акжар, Алгабас, Горный-Гигант, Нур Алатау, Ерменсай, Нурлытау, Хан-Тенгри, Кок-Тобе, Достык, Шабыт, Таугул и ряде других городских локаций.

Отключения затронут как частный сектор, так и многоквартирные жилые дома, а также объекты малого и среднего бизнеса. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

Жителей Алматинской области также затронут временные ограничения. Кто останется без света, можно прочитать по этой ссылке.

Немного ранее сообщалось, что в Таразе от постоянных отключений электричества страдают жители массива "Дорожник". По словам горожан, старый трансформатор не выдерживает нагрузки, напряжение начинает падать и электроэнергия отключается.