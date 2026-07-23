К26: новые вызовы для казахстанских лидеров
В центре внимания K26 – три фундаментальных направления:
- Инвестиционный климат: новая экономика AI
- AI-трансформация: от инструментов к интеграции
- Value Centricity: фокус на ценность.
"На форуме К26 мы обсудим самые актуальные тренды. Поговорим о том, как выглядят новые агентские организации, как поменять свою стратегию и запустить механизм инноваций в новых условиях", – отмечает Ельдар Абдразаков, председатель Kazakhstan Growth Forum.
Программа: экспертиза, идеи и признание
Участников K26 ждет насыщенная программа, включающая:
- Экспертные выступления топовых спикеров;
- Дискуссионные панели;
- Сессия Ideation "Агенты против людей";
- Сессия Shark Tank "Gamechanger";
- Традиционно на форуме состоится награждение в номинациях THE BEST CEO 2026, Deal of the Year, Transformator of the Year.
Звездный состав спикеров: кто задает тон дискуссии
За годы существования Kazakhstan Growth Forum стал площадкой, где выступают ведущие эксперты и лица, определяющие экономическую повестку. Среди тех, кто уже участвовал в форуме: Серик Жумангарин, заместитель премьер-министра Республики Казахстан; Константин Полунин (BCG); Александр Сухаревский (McKinsey); Сакен Жумашев (KPMG); Utsav Kumar (Asian Development Bank); Михаил Соловьев (Fitch Ratings); Bayan Carter (EBRD); Justin Robertson (EBRD); Екатерина Benjamin (IFC); Антон Карташов (AWS); Дулатбек Икбаев (McKinsey) и многие другие.
Отзывы участников: KGF как институция
"Я считаю, что KGF форум – это одна из лучших площадок для обсуждения актуальных тем, именно поэтому из года в год я посещаю данный форум и вижу, что тематика навсегда актуальна на злобу дня. Здесь всегда выступают очень именитые, опытные предприниматели", – Бекжан Пирматов, член Совета директоров банка KMF.
"На KGF форуме всегда очень живая дискуссия. Мне очень интересно. Мне интересно с коллегами по цеху обменяться мнениями. Такие форумы должны проводиться. Я очень благодарен Ельдару Абдразакову, что он тратит свое время, ресурсы на такое масштабное и важное мероприятие. Именно здесь казахстанский бизнес демонстрирует наибольшую открытость и желание быть понятным всему обществу", – Нурлан Смагулов, основатель Astana Group.
"Для состоявшихся бизнесменов всегда очень важно делиться опытом со следующим поколением. KGF форум дает возможность молодым людям услышать очень много интересной и полезной информации, которую они потом могут дальше использовать для развития своей компании или личностного роста. Я считаю, что это очень позитивная инициатива", – Эдуард Ким, основатель Technodom.
"Для меня KGF форум — это уже нечто институциональное. То, к чему люди уже не просто привыкли, а у них сформировались ожидания, что в начале каждого бизнес-сезона будут обсуждаться очень актуальные темы для экономического сообщества страны. И на самом деле я считаю, что KGF форум зачастую формирует экономическую повестку дня. Мы очень часто можем соглашаться или не соглашаться с теми концепциями, идеями, мнениями наших коллег, профессионалов, конкурентов, зарубежных гостей или представителей глобальных институтов. Но неизменным остается то, что KGF форум поддерживает высочайший уровень обсуждения и градус дискуссии. За это большая благодарность организаторам, которые проводят его на протяжении стольких лет", – Кайрат Мажибаев, основатель Resmi Group.
Регистрация и билеты
Пройти регистрацию на K26 можно на сайте.
О форуме
Kazakhstan Growth Forum – площадка для профессионального диалога бизнеса и государства, созданная группой компаний Centras. Первый форум прошел в сентябре 2011 года. Сегодня форум превратился в полноценную платформу профессиональных конференций с 10 основными событиями в течение года.
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