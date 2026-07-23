#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
467.65
533.26
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
467.65
533.26
5.96
События

К26: новые вызовы для казахстанских лидеров

Фото: Kazakhstan Growth Forum, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 18:52 Фото: Kazakhstan Growth Forum
16 сентября 2026 года в The Ritz-Carlton (Алматы) состоится Kazakhstan Growth Forum’26 (K26) – главная деловая площадка Казахстана, которая на протяжении 16 лет объединяет первых лиц бизнеса, инвесторов и представителей государственных институтов.

В центре внимания K26 – три фундаментальных направления:

  • Инвестиционный климат: новая экономика AI
  • AI-трансформация: от инструментов к интеграции
  • Value Centricity: фокус на ценность.
"На форуме К26 мы обсудим самые актуальные тренды. Поговорим о том, как выглядят новые агентские организации, как поменять свою стратегию и запустить механизм инноваций в новых условиях", – отмечает Ельдар Абдразаков, председатель Kazakhstan Growth Forum.
Фото: Kazakhstan Growth Forum, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 18:52

Фото: Kazakhstan Growth Forum

Программа: экспертиза, идеи и признание

Участников K26 ждет насыщенная программа, включающая:

  • Экспертные выступления топовых спикеров;
  • Дискуссионные панели;
  • Сессия Ideation "Агенты против людей";
  • Сессия Shark Tank "Gamechanger";
  • Традиционно на форуме состоится награждение в номинациях THE BEST CEO 2026, Deal of the Year, Transformator of the Year.

Звездный состав спикеров: кто задает тон дискуссии

За годы существования Kazakhstan Growth Forum стал площадкой, где выступают ведущие эксперты и лица, определяющие экономическую повестку. Среди тех, кто уже участвовал в форуме: Серик Жумангарин, заместитель премьер-министра Республики Казахстан; Константин Полунин (BCG); Александр Сухаревский (McKinsey); Сакен Жумашев (KPMG); Utsav Kumar (Asian Development Bank); Михаил Соловьев (Fitch Ratings); Bayan Carter (EBRD); Justin Robertson (EBRD); Екатерина Benjamin (IFC); Антон Карташов (AWS); Дулатбек Икбаев (McKinsey) и многие другие.

Фото: Kazakhstan Growth Forum, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 18:52

Фото: Kazakhstan Growth Forum

Отзывы участников: KGF как институция

"Я считаю, что KGF форум – это одна из лучших площадок для обсуждения актуальных тем, именно поэтому из года в год я посещаю данный форум и вижу, что тематика навсегда актуальна на злобу дня. Здесь всегда выступают очень именитые, опытные предприниматели", – Бекжан Пирматов, член Совета директоров банка KMF.
"На KGF форуме всегда очень живая дискуссия. Мне очень интересно. Мне интересно с коллегами по цеху обменяться мнениями. Такие форумы должны проводиться. Я очень благодарен Ельдару Абдразакову, что он тратит свое время, ресурсы на такое масштабное и важное мероприятие. Именно здесь казахстанский бизнес демонстрирует наибольшую открытость и желание быть понятным всему обществу", – Нурлан Смагулов, основатель Astana Group.
"Для состоявшихся бизнесменов всегда очень важно делиться опытом со следующим поколением. KGF форум дает возможность молодым людям услышать очень много интересной и полезной информации, которую они потом могут дальше использовать для развития своей компании или личностного роста. Я считаю, что это очень позитивная инициатива", – Эдуард Ким, основатель Technodom.
"Для меня KGF форум — это уже нечто институциональное. То, к чему люди уже не просто привыкли, а у них сформировались ожидания, что в начале каждого бизнес-сезона будут обсуждаться очень актуальные темы для экономического сообщества страны. И на самом деле я считаю, что KGF форум зачастую формирует экономическую повестку дня. Мы очень часто можем соглашаться или не соглашаться с теми концепциями, идеями, мнениями наших коллег, профессионалов, конкурентов, зарубежных гостей или представителей глобальных институтов. Но неизменным остается то, что KGF форум поддерживает высочайший уровень обсуждения и градус дискуссии. За это большая благодарность организаторам, которые проводят его на протяжении стольких лет", – Кайрат Мажибаев, основатель Resmi Group.

Регистрация и билеты

Пройти регистрацию на K26 можно на сайте.

О форуме

Kazakhstan Growth Forum – площадка для профессионального диалога бизнеса и государства, созданная группой компаний Centras. Первый форум прошел в сентябре 2011 года. Сегодня форум превратился в полноценную платформу профессиональных конференций с 10 основными событиями в течение года.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Встреча лидеров и инноваторов
10:52, 06 сентября 2024
К24: KAZAKHSTAN GROWTH FORUM – встреча лидеров и инноваторов
Признана лучшим СЕО 2025 года
11:15, 25 сентября 2025
Умут Шаяхметова признана лучшим СЕО 2025 года по версии Kazakhstan Growth Forum
К24: инсайты новых лидеров
10:58, 12 сентября 2024
Инсайты новых лидеров – в Алматы пройдет бизнес-форум К24
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
19:08, Сегодня
Жибек Куламбаева пробилась в четвертьфинал парного турнира в Гамбурге
Фото: НХЛ
18:33, Сегодня
"Барыс" заключил контракт с экс-голкипером системы "Вашингтона" Хантером Шепардом
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта МТС РК
18:27, Сегодня
Ясмина Исламова стала бронзовым призёром ЧА-2026 по артистическому плаванию
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК
18:11, Сегодня
Виктор Друзин завоевал "золото" на чемпионате Азии по артистическому плаванию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: