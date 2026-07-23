К26: новые вызовы для казахстанских лидеров

16 сентября 2026 года в The Ritz-Carlton (Алматы) состоится Kazakhstan Growth Forum’26 (K26) – главная деловая площадка Казахстана, которая на протяжении 16 лет объединяет первых лиц бизнеса, инвесторов и представителей государственных институтов.

В центре внимания K26 – три фундаментальных направления:

Инвестиционный климат: новая экономика AI

AI-трансформация: от инструментов к интеграции

Value Centricity: фокус на ценность.

"На форуме К26 мы обсудим самые актуальные тренды. Поговорим о том, как выглядят новые агентские организации, как поменять свою стратегию и запустить механизм инноваций в новых условиях", – отмечает Ельдар Абдразаков, председатель Kazakhstan Growth Forum.

Фото: Kazakhstan Growth Forum

Программа: экспертиза, идеи и признание

Участников K26 ждет насыщенная программа, включающая:

Экспертные выступления топовых спикеров;

Дискуссионные панели;

Сессия Ideation "Агенты против людей";

Сессия Shark Tank "Gamechanger";

Традиционно на форуме состоится награждение в номинациях THE BEST CEO 2026, Deal of the Year, Transformator of the Year.

Звездный состав спикеров: кто задает тон дискуссии

За годы существования Kazakhstan Growth Forum стал площадкой, где выступают ведущие эксперты и лица, определяющие экономическую повестку. Среди тех, кто уже участвовал в форуме: Серик Жумангарин, заместитель премьер-министра Республики Казахстан; Константин Полунин (BCG); Александр Сухаревский (McKinsey); Сакен Жумашев (KPMG); Utsav Kumar (Asian Development Bank); Михаил Соловьев (Fitch Ratings); Bayan Carter (EBRD); Justin Robertson (EBRD); Екатерина Benjamin (IFC); Антон Карташов (AWS); Дулатбек Икбаев (McKinsey) и многие другие.

Фото: Kazakhstan Growth Forum

Отзывы участников: KGF как институция

"Я считаю, что KGF форум – это одна из лучших площадок для обсуждения актуальных тем, именно поэтому из года в год я посещаю данный форум и вижу, что тематика навсегда актуальна на злобу дня. Здесь всегда выступают очень именитые, опытные предприниматели", – Бекжан Пирматов, член Совета директоров банка KMF.

"На KGF форуме всегда очень живая дискуссия. Мне очень интересно. Мне интересно с коллегами по цеху обменяться мнениями. Такие форумы должны проводиться. Я очень благодарен Ельдару Абдразакову, что он тратит свое время, ресурсы на такое масштабное и важное мероприятие. Именно здесь казахстанский бизнес демонстрирует наибольшую открытость и желание быть понятным всему обществу", – Нурлан Смагулов, основатель Astana Group.

"Для состоявшихся бизнесменов всегда очень важно делиться опытом со следующим поколением. KGF форум дает возможность молодым людям услышать очень много интересной и полезной информации, которую они потом могут дальше использовать для развития своей компании или личностного роста. Я считаю, что это очень позитивная инициатива", – Эдуард Ким, основатель Technodom.

"Для меня KGF форум — это уже нечто институциональное. То, к чему люди уже не просто привыкли, а у них сформировались ожидания, что в начале каждого бизнес-сезона будут обсуждаться очень актуальные темы для экономического сообщества страны. И на самом деле я считаю, что KGF форум зачастую формирует экономическую повестку дня. Мы очень часто можем соглашаться или не соглашаться с теми концепциями, идеями, мнениями наших коллег, профессионалов, конкурентов, зарубежных гостей или представителей глобальных институтов. Но неизменным остается то, что KGF форум поддерживает высочайший уровень обсуждения и градус дискуссии. За это большая благодарность организаторам, которые проводят его на протяжении стольких лет", – Кайрат Мажибаев, основатель Resmi Group.

Регистрация и билеты

Пройти регистрацию на K26 можно на сайте.

О форуме

Kazakhstan Growth Forum – площадка для профессионального диалога бизнеса и государства, созданная группой компаний Centras. Первый форум прошел в сентябре 2011 года. Сегодня форум превратился в полноценную платформу профессиональных конференций с 10 основными событиями в течение года.

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