KEGOC завершит ремонт 589 объектов Национальной электрической сети до октября
Ремонтная кампания началась в апреле и завершится в октябре. В план включены 100 воздушных линий электропередачи, 38 единиц оборудования подстанций, 107 зданий и сооружений, 337 единиц автотранспорта и семь единиц других основных средств.
Работы проводятся по утвержденным графикам с учетом действующего режима энергосистемы и строгим соблюдением всех требований промышленной безопасности и охраны труда. На линиях электропередачи специалисты заменяют изношенные элементы, проверяют состояние проводов, изоляторов и опор, расчищают охранные зоны. На подстанциях выполняются ремонт и диагностика оборудования.
Одновременно в KEGOC пополняют аварийный запас материалов, запасных частей и конструкций, а также необходимые объемы трансформаторного масла и горюче-смазочных материалов. Эти меры необходимы для оперативного реагирования при возможных технологических нарушениях.
В Восточно-Казахстанской области и области Абай ремонтные работы проводит филиал KEGOC "Восточные МЭС". В его ведении находятся три подстанции напряжением 500 кВ, четыре подстанции 220 кВ и 1974 километра воздушных линий электропередачи напряжением 110-500 кВ.
По данным KEGOC, в этом году в филиале запланирован ремонт 41 объекта. На текущий момент работы завершены на 31 объекте, или на 76% от годового плана.
"Электрические сети филиала обеспечивают передачу электроэнергии от крупных электростанций региона до потребителей Восточно-Казахстанской области и области Абай, а также участвуют в работе крупнейшего в стране магистрального транзита Север – Восток – Юг. Поэтому своевременное и качественное выполнение ремонтной программы имеет особое значение для надежной работы оборудования в период зимних нагрузок", – отметил главный инженер филиала "Восточные МЭС" АО "KEGOC" Ерлан Искаков.
После завершения ремонтной кампании KEGOC пройдет процедуру получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Выполненные мероприятия должны обеспечить надежную работу объектов Национальной электрической сети в условиях сезонного роста потребления электроэнергии.
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