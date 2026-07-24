KEGOC завершит ремонт 589 объектов Национальной электрической сети до октября

Системный оператор KEGOC продолжает подготовку объектов Национальной электрической сети к работе в осенне-зимний период. В рамках ремонтной кампании 2026 года компания планирует выполнить работы на 589 объектах, сообщает Zakon.kz.

Ремонтная кампания началась в апреле и завершится в октябре. В план включены 100 воздушных линий электропередачи, 38 единиц оборудования подстанций, 107 зданий и сооружений, 337 единиц автотранспорта и семь единиц других основных средств.

Фото: KEGOC

Работы проводятся по утвержденным графикам с учетом действующего режима энергосистемы и строгим соблюдением всех требований промышленной безопасности и охраны труда. На линиях электропередачи специалисты заменяют изношенные элементы, проверяют состояние проводов, изоляторов и опор, расчищают охранные зоны. На подстанциях выполняются ремонт и диагностика оборудования.

Фото: KEGOC

Одновременно в KEGOC пополняют аварийный запас материалов, запасных частей и конструкций, а также необходимые объемы трансформаторного масла и горюче-смазочных материалов. Эти меры необходимы для оперативного реагирования при возможных технологических нарушениях.

Фото: KEGOC

В Восточно-Казахстанской области и области Абай ремонтные работы проводит филиал KEGOC "Восточные МЭС". В его ведении находятся три подстанции напряжением 500 кВ, четыре подстанции 220 кВ и 1974 километра воздушных линий электропередачи напряжением 110-500 кВ.

По данным KEGOC, в этом году в филиале запланирован ремонт 41 объекта. На текущий момент работы завершены на 31 объекте, или на 76% от годового плана.

Фото: KEGOC

"Электрические сети филиала обеспечивают передачу электроэнергии от крупных электростанций региона до потребителей Восточно-Казахстанской области и области Абай, а также участвуют в работе крупнейшего в стране магистрального транзита Север – Восток – Юг. Поэтому своевременное и качественное выполнение ремонтной программы имеет особое значение для надежной работы оборудования в период зимних нагрузок", – отметил главный инженер филиала "Восточные МЭС" АО "KEGOC" Ерлан Искаков.

Фото: KEGOC

После завершения ремонтной кампании KEGOC пройдет процедуру получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Выполненные мероприятия должны обеспечить надежную работу объектов Национальной электрической сети в условиях сезонного роста потребления электроэнергии.

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