В Алматы под снос готовят 74 объекта
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В управлении градостроительного контроля Алматы отчитались, что с начала 2026 года в городе полностью или частично снесен 41 объект, возведенный с нарушением требований законодательства, сообщает Zakon.kz.
Кроме того, в настоящее время в Департаменте юстиции Алматы находятся на исполнении еще 74 вступивших в законную силу судебных решения о полном или частичном сносе незаконных объектов.
"Всего с начала года управление провело 1072 внеплановые проверки. По итогам проверок наложены штрафы на общую сумму 383,9 млн тенге и выданы 432 предписания об их устранении".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
Также за некачественное выполнение строительно-монтажных работ к ответственности привлечены 43 организации.
"За ненадлежащий контроль меры приняты в отношении 40 организаций и специалистов технического надзора. Уже к административной ответственности привлечены 148 проектных организаций, общая сумма штрафов составила 32,4 млн тенге".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
Так, 21 июля в Алматы под снос пошла двухэтажная пристройка к жилому дому.
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