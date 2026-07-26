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События

Первый проект реновации за счет частных инвестиций: новый ЖК торжественно открыли в Астане

ЖК, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 15:58 Фото: акимат Астаны
В столичном районе Байконыр состоялась торжественная церемония открытия жилого комплекса "Дармен-1" – первого объекта, реализованного в рамках государственной программы реновации за счет частных инвестиций, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Проект стал первым объектом, реализованным в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по привлечению частных инвестиций к обновлению жилищного фонда в рамках программы реновации.

В мероприятии приняли участие аким района Байконыр, представители государственных органов, руководство строительной компании, жители нового жилого комплекса, партнеры и гости.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 15:58

Фото: акимат Астаны

Строительство жилого комплекса началось в январе 2025 года и было завершено за 17 месяцев.

спикер, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 15:58

Фото: акимат Астаны

"ЖК состоит из двух подъездов и 158 квартир. Это первый жилой комплекс в районе, реализованный в рамках государственной программы реновации за счет частных инвестиций. Выкупаются земельные участки и на месте ветхого жилья возводятся современные дома. Для жителей это возможность улучшить жилищные условия, не переезжая в другую часть города", – рассказал руководитель проекта Олжас Акыбаев.
баннер, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 15:58

Фото: акимат Астаны

По его словам, небольшое количество квартир делает комплекс более комфортным для проживания.

Житель района Байконыр Аслан отметил, что за последние годы район заметно преобразился.

"Я живу в районе Байконыр более 40 лет и вижу, как он меняется. Появляются новые скверы, общественные пространства, благоустраиваются улицы. Вместо старых ветхих домов строятся современные жилые комплексы. Район развивается наравне с левым берегом, и это очень радует. Надеюсь, что работа по обновлению района будет продолжаться", – сказал он.
парадная, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 15:58

Фото: акимат Астаны

По его словам, новый жилой комплекс удачно расположен, отличается современным благоустройством и станет еще одним шагом в развитии правобережной части столицы.

Напомним, на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы глава государства поручил правительству совместно с акиматом столицы задействовать потенциал частных застройщиков для сноса ветхих и аварийных домов, выкупа земельных участков и обновления районов реновации. ЖК "Дармен-1" стал первым объектом, реализованным по этому механизму за счет частных инвестиций.

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Айсулу Омарова
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