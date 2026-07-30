Kolesa Group — 30 лет! Компания показала путь от газеты до одной из крупнейших IT-компаний Казахстана

История Kolesa Group началась в Алматы в 1996 году с небольшой команды предпринимателей, маленького арендованного офиса и 5 тыс. экземпляров газеты.

Сегодня компания строит IT-продукты №1 в Казахстане и Узбекистане — Kolesa.kz, Krisha.kz, Avtoelon.uz — в команде 670 человек и семь офисов в трех городах.

В честь дня рождения компания запустила спецпроект "История Kolesa Group в цифрах".

На сайте собраны интересные факты, архивные фотографии и ключевые события, которые рассказывают, как за 30 лет газета превратилась в одну из ведущих IT-компаний страны.

История начинается с первого выпуска газеты "Колёса" в 1996 году тиражом 5 тыс. экземпляров. Затем – запуск "Крыши" в 1997-м, появление первых сайтов в 2006-м, развитие мобильных приложений с 2013 года, отказ от печатных изданий в пользу цифровых продуктов в 2015-м, выход на рынок Узбекистана в 2018-м, создание образовательных проектов с 2016 года и формирование инженерной культуры компании. Сегодня Kolesa Group — IT-работодатель №1, а продуктами компании ежемесячно пользуются 13 млн человек.





"Если компания существует 30 лет, значит, она продолжает решать реальные задачи своих клиентов. Мир за это время успел измениться несколько раз, а мы продолжаем меняться вместе с ним и оставаться актуальными для пользователей", – отмечает CEO Kolesa Group Дмитрий Ботанов.

Знакомьтесь с полной историей по ссылке.

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