30 лет спустя: каких успехов достигли Казахстан и Китай с момента установления дипломатических отношений

История дипломатических отношений между странами восходит к 1992 году, когда уже обретший независимость Казахстан только делал первые шаги в большую политику. Zakon.kz рассказывает, что изменилось с тех пор.

А изменилось многое. Если кратко и в цифрах:

Китайские инвесторы вложили в нашу экономику порядка 26,4 млрд долл. (с 2005 года по 2024 года – $26,4 млрд).

Пул казахско-китайских инвестиционных проектов включает 224 проекта на общую сумму около 66,4 млрд долларов с созданием почти 50 тыс. рабочих мест. Из них уже успешно реализовано 67 проектов на сумму 9,7 млрд долларов.

На казахстанском рынке представлено более 5 тыс. компаний с участием китайского капитала.

А если изучить разные сферы поглубже, сложится следующая картина.

Политика

За прошедшие годы достигнуты предоставление Китаем гарантий безопасности, урегулирование пограничного вопроса, вывод отношений на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства.

Первые лица двух государств встречались семь раз, а главы правительств провели шесть заседаний механизма регулярных встреч.

Торговля

По данным Комитета госдоходов, в 2024 году товарооборот между странами достиг 30,1 млрд тенге. Удельный вес Поднебесной в общем товарообороте РК – 27,1%, тем самым КНР стала нашим главным торговым партнером.

Казахстан экспортирует в Китай минеральные продукты, топливно-энергетические товары, металлы и продукция химической промышленности. Импорт основных товаров КНР в РК – машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности, металлы и изделия из них, текстиль и текстильные изделия, обувь, головные уборы, галантерея.

Инвестиции

По данным Национального банка РК, валовый объем прямых иностранных инвестиций Китая (с 2005 года по 2024 год) составляет 26,42 млрд. долларов. Только за 2024 год партнер вложил в нашу экономику 1,19 млрд долларов.

Китай занимает пятое место по привлеченным в РК иностранным инвестициям после России, Нидерландов, Южной Кореи и Бельгии.

На сегодняшний день единый перечень казахстанско-китайских инвестиционных проектов включает 224 проекта на общую сумму более 66,4 млрд долларов, в Казахстане зарегистрировано свыше 5 тыс. компаний с участием китайского капитала.

Транспорт

За 2024 год по железной дороге между республиками перевезли 32 млн тонн грузов. За январь-февраль 2025 года объем перевозок составил 5,1 млн тонн.

Энергетика

В прошлом году мы транспортировали Китаю 1,2 млн тонн отечественной нефти, а за январь-апрель текущего – 300 тыс. тонн.

Вместе с тем в ноябре 2024 года в Баку правительства РК и КНР подписали соглашение о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, которое предполагает взаимодействие в разработке и реализации ВИЭ на территории Казахстана.

На сегодняшний день у нас уже действуют 18 проектов ВИЭ китайских компаний, суммарной мощностью 925,85 МВт.

Сотрудничество в сфере гражданской атомной энергетики развивается по следующим направлениям:

добыча урана в РК; поставки урана РК в КНР; поставки топливных таблеток РК в КНР; производство ядерного топлива в РК.

Сельское хозяйство

В настоящее время 2 483 местных сельскохозяйственных предприятия имеют право на экспорт своей продукции в Китай, из них 51 – по производству животноводческой продукции, 2 432 – растениеводческой.

Вдобавок прорабатывается возможность согласования ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт таких товаров, как мясо птицы, свинина, охлажденная говядина, баранина, свекловичный жом (побочный продукт свеклосахарного производства – прим. авт.), костный биологический продукт, сухое кобылье молоко.

Культурно-гуманитарное сотрудничество

В наших городах открыто пять институтов Конфуция.

По состоянию на январь 2025 года, в Поднебесной обучаются 4200 казахстанских студентов, в том числе 459 – по правительственному гранту КНР.

С 2015-го в шести вузах Китая функционируют Центры Казахстана, в трех из них ведется обучение китайских студентов по специальности "казахский язык и литература".

Проводится активная работа по переводу и изданию на китайский язык книг о нашей стране, ее истории и культуре.

В Казахстане тем временем открылись две Мастерские Лу Баня (центр профессионального обучения, названный в честь легендарного китайского ремесленника-изобретателя – прим. авт.).

Прошлый год был назван Годом туризма Казахстана в Китай, а нынешний – Годом туризма Китая у нас.

Прорабатывается возможность проведения в 2026-м перекрестного года культуры.

Туризм

17 мая 2023 года в Сиане подписано "Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о взаимном освобождении от визовых требований". Так, граждан государств освободили от визовых требований на период, не превышающий 30 календарных дней.

Позже было достигнуто соглашение со Специальным административным районом Аомэнь о взаимном освобождении от визовых требований сроком до 14 дней.

Сегодня, 16 июня 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны торжественно встретил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

О том, что Си Цзиньпин посетит Казахстан, стало известно 11 июня 2025 года. Тогда сообщалось, что в ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.