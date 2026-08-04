В удивительную историю попал казахстанец при попытке зайти в аккаунт на eGov

Казахстанец заявил, что при попытке зайти в свой личный кабинет на портале Электронного правительства eGov попал в совершенно чужой аккаунт, сообщает Zakon.kz.

Sherkhan Kairatuly на видео в Threads рассказал, что зашел в eGov, отсканировав QR с Egov mobile, хотел проверить историю услуг, но в окне появился личный кабинет другого человека с его личными данными.

"В егов я зашел на чей-то левый аккаунт, когда пытался зайти в свой. Как это вообще возможно", – подписал он видео (позже автор уточнил, что владелец этого аккаунта разрешил оставить видео).

В комментариях пользователи предположили, что, возможно, его номер перешел к другому человеку или его ноутбуком кто-то пользовался, оставив историю паролей. Но автор утверждает, что дело не в сим-карте и за его компьютером никто не сидел.

Действительно ли автор поста попал в чужой аккаунт со своего, пока неизвестно. В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) прокомментировали, что проводится проверка.

"Касательно публикации в Threads о доступе пользователя в чужой аккаунт eGov. В настоящее время специалистами АО "Национальные информационные технологии" проводится детальная техническая проверка изложенных обстоятельств, включая анализ описанного пользователем сценария авторизации. Для всестороннего рассмотрения ситуации у автора публикации также запрошены дополнительные материалы", – говорится в комментарии.

В АО обещали предоставить дополнительную информацию по итогам разбирательств.

Накануне, 3 августа, в Электронном правительстве eGov.kz казахстанцам рассказали, что важно сделать при смене номера мобильного телефона, чтобы в дальнейшем получать SMS-коды от 1414, подтверждать государственные услуги и пользоваться сервисами eGov.