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Что важно сделать при смене номера телефона, рассказали казахстанцам

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:39 Фото: pexels
В Электронном правительстве eGov.kz 3 августа 2026 года рассказали казахстанцам о важном нюансе, который нужно сделать в случае смены номера мобильного телефона, сообщает Zakon.kz.

В таком случае казахстанцев просят не забыть обновить его в Базе мобильных граждан.

Почему это важно?

"Чтобы получать SMS-коды от 1414, подтверждать государственные услуги и пользоваться сервисами eGov, ваш номер телефона должен быть зарегистрирован в Базе мобильных граждан", – пояснили в eGov.kz.

Если вы сменили номер телефона или хотите проверить, какой номер зарегистрирован, воспользуйтесь услугой "Регистрация абонентского номера в Базе мобильных граждан" на портале eGov.kz.

С помощью услуги можно:

  • зарегистрировать номер телефона;
  • перерегистрировать номер;
  • проверить статус регистрации.

Подробнее о том, как воспользоваться услугой, смотрите в карусели ниже.

Ранее казахстанцам рассказали, что важно сделать, если собрались в путешествие за границу.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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