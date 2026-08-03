Что важно сделать при смене номера телефона, рассказали казахстанцам

В Электронном правительстве eGov.kz 3 августа 2026 года рассказали казахстанцам о важном нюансе, который нужно сделать в случае смены номера мобильного телефона, сообщает Zakon.kz.

В таком случае казахстанцев просят не забыть обновить его в Базе мобильных граждан.

Почему это важно?

"Чтобы получать SMS-коды от 1414, подтверждать государственные услуги и пользоваться сервисами eGov, ваш номер телефона должен быть зарегистрирован в Базе мобильных граждан", – пояснили в eGov.kz.

Если вы сменили номер телефона или хотите проверить, какой номер зарегистрирован, воспользуйтесь услугой "Регистрация абонентского номера в Базе мобильных граждан" на портале eGov.kz.

С помощью услуги можно:

зарегистрировать номер телефона;

перерегистрировать номер;

проверить статус регистрации.

Подробнее о том, как воспользоваться услугой, смотрите в карусели ниже.

Ранее казахстанцам рассказали, что важно сделать, если собрались в путешествие за границу.