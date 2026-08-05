ALMA LOVE: как проходит празднование Международного дня молодежи в Алматы

В Алматы проходит масштабный молодежный фестиваль ALMA LOVE 2026, который объединит более 20 тысяч участников, сообщает Zakon.kz.

В течение десяти дней горожан ждут образовательные форумы, экологические акции, спортивные турниры, творческие проекты, кинопоказы и концерты. Фестиваль приурочен к Международному дню молодежи и проходит под девизом "Қала сенен басталады. Город начинается с тебя".

О программе фестиваля, его ключевых мероприятиях на площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы рассказали представители Управления молодежной политики и общественного фонда Tulga Foundation.

Сегодня в Алматы проживает около 770 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Как отметил руководитель Управления молодежной политики города Алматы Азиз Кажденбек, программа ALMA LOVE 2026 выстроена вокруг ключевых ценностей, обозначенных главой государства: "Закон и порядок", "Слышащее государство", "Разные взгляды – единая нация", "Адал азамат" и "Таза Қазақстан". Каждое мероприятие фестиваля отражает одну из этих идеологем и направлено на формирование гражданской ответственности, уважения к закону, национальным ценностям и общественной активности.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Главная цель фестиваля – объединить творческую, интеллектуальную, спортивную, активную и инициативную молодежь, охватив все категории молодых людей, и способствовать формированию образованного, культурного, ответственного и социально активного поколения". Азиз Кажденбек

Он отметил, что экологический челлендж EcoVibe, открывший фестиваль, поддерживает общенациональную инициативу "Таза Қазақстан" и способствует формированию экологической культуры среди молодежи.

Интеллектуальные игры Level Up и молодежный форум ALMA LOVE Talks направлены на развитие интереса к знаниям, критического мышления и объединяют молодых людей с предпринимателями, учеными, общественными деятелями и экспертами.

Творческая площадка Avenue Talent предоставляет возможность молодым музыкантам, поэтам, художникам и танцорам заявить о себе, одновременно продвигая принципы культурного многообразия и идеи "Разные взгляды – единая нация".

Особое место в программе занимают фестиваль национальных игр Youth Nomads и культурно-просветительский проект "Абай на набережной", которые направлены на популяризацию национального наследия, укрепление исторической памяти и уважения к традиционным ценностям.

По словам Азиза Кажденбека, проведение Международного молодежного форума UNICEF Жастар форумы – 2026 станет важным шагом в укреплении международного молодежного сотрудничества и позволит усилить позиции Алматы как одного из ведущих молодежных центров Центральной Азии.

"ALMA LOVE – это не просто серия праздничных мероприятий. Это площадка, где молодежь получает возможность реализовать свои идеи, приобрести новые знания, проявить себя в творчестве, спорте, общественной деятельности и почувствовать личную ответственность за развитие своего города". Азиз Кажденбек

Председатель общественного фонда Tulga Foundation Мейржан Келемеденов подчеркнул, что фестиваль создает возможности для самореализации молодежи и формирования активного гражданского общества.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Сегодня молодежь нуждается не только в площадках для отдыха, но и в пространствах, где она может развивать свои идеи, находить единомышленников и получать поддержку для реализации собственных проектов. Именно такую возможность предоставляет ALMA LOVE". Мейржан Келемеденов

По его словам, одной из задач фестиваля является укрепление связи между молодежью и городом через участие в общественных, образовательных и культурных инициативах.

"Важно, чтобы молодые люди чувствовали свою причастность к развитию Алматы. Когда молодежь становится автором изменений, выигрывает весь город". Мейржан Келемеденов

Завершится ALMA LOVE 2026 12 августа большим праздничным концертом в летнем амфитеатре "Шабыт". В рамках церемонии будут отмечены наиболее активные представители молодежи города, а на сцене выступят популярные казахстанские артисты.