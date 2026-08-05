От удара молнии погиб один игрок, еще девять получили ранения на турнире в Таиланде

Тайский футбол потрясен беспрецедентной трагедией, которая произошла во время полуфинального матча турнира "Кубок Голока-2026" на стадионе "Сантипап" в провинции Сунгай, сообщает Zakon.kz.

Во время матча, который проходил под проливным дождем и сильным ветром, в один момент молния ударила в центр поля. В результате вспышки несколько игроков обеих команд упали на землю.

Медики срочно прибыли на место происшествия и оказали первую помощь футболистам, потерявшим сознание.

Несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти Софвана Авае – игрока тайского клуба "Яла", который скончался на месте.

Остальные девять игроков, пострадавших от удара молнии, были немедленно доставлены в больницу для дальнейшего лечения.

"Матч проходил в крайне неблагоприятных погодных условиях, включая сильный дождь и мощную бурю". Заявление полиции

Подобные нечастные случаи встречаются очень часто. Два года назад в Перу футболист-любитель погиб от удара молнии во время матча.

Как оказалось, тогда у жертвы при себе был металлический браслет.