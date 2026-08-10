Астанчанин устроил зрелищную красоту в городе и угодил за решетку

Житель Астаны запустил мощный салют и был за это наказан, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы 10 августа 2026 года рассказали, что инцидент произошел под мостом вдоль проспекта Туран. 40-летний мужчина запускал там фейерверки.

"Использование пиротехники в общественных местах без соответствующего разрешения не только создает угрозу для окружающих, но и может нарушать общественный порядок и спокойствие граждан. Особенно опасны такие действия вблизи участков с интенсивным движением транспорта и мест массового скопления людей, где их последствия могут быть серьезными. По результатам проверки в отношении мужчины составлен протокол. По решению суда ему назначен арест сроком на пять суток", – сообщили в ДП.

Полиция напомнила о важности соблюдения установленных требований при использовании пиротехнических изделий.

6 августа стало известно об аресте в Астане известного блогера Мираса Беркинбаева. Причиной стали опубликованные им видеоролики с нецензурной бранью в общественном месте.