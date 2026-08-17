Больше возможностей для клиентов: KMF Банк подводит итоги первого года

Спустя год после получения банковской лицензии KMF Банк подводит первые итоги трансформации.

Главный результат – не сам переход от микрофинансовой организации к банку, а новые возможности, которые появились у клиентов: больше финансовых сервисов, цифровых инструментов и при этом широкая география присутствия в регионах.

За первый год KMF Банку удалось сохранить непрерывность работы и одновременно заложить фундамент для дальнейшего развития. Сегодня клиенты могут пользоваться платежными картами, открывать текущие счета, в том числе мультивалютные и счета для самозанятых, депозиты, совершать переводы по номеру телефона, оплачивать покупки через Единый QR и получать доступ к дополнительным сервисам партнеров в мобильном приложении банка. В скором времени банк планирует запустить интернет-банкинг для юридических лиц.

При этом KMF Банк сохранил то, что было особенно важно для его клиентов и до трансформации: фокус на микро- и малом бизнесе, широкое присутствие в регионах и возможность получить персональный сервис в отделении.

"Главным результатом первого года стало создание прочного фундамента для устойчивого развития банка в долгосрочной перспективе. Поэтому в первую очередь мы сосредоточились не на стремительном расширении продуктовой линейки, а на создании необходимой инфраструктуры. Благодаря такому подходу нам удалось обеспечить непрерывность операционной деятельности, поэтому клиенты практически не почувствовали существенных изменений в этот период", – говорит председатель правления KMF Банка Шалкар Жусупов.

Получение банковской лицензии стало для KMF Банка началом нового этапа, но для клиентов трансформация прежде всего означает расширение возможностей. За год к уже привычным финансовым продуктам добавились полноценные банковские сервисы. Таким образом, переход в банковский статус уже отражается на повседневном клиентском опыте. У физических лиц и предпринимателей появляется доступ к более широкому набору финансовых инструментов в рамках единой банковской экосистемы. При этом KMF Банк не меняет фокус – основное внимание по-прежнему уделяется микро- и малому бизнесу, жителям регионов и женщинам-предпринимателям.

Фото: Мария Попова

Сегодня 65% клиентов банка проживают в сельской местности, а 55% всех клиентов – женщины. Около 140 точек обслуживания обеспечивают физическое присутствие банка, а его деятельность охватывает порядка четырех тысяч населенных пунктов Казахстана, включая самые отдаленные. Для клиентов это означает возможность самостоятельно выбирать удобный канал взаимодействия: решить вопрос в мобильном приложении или получить персональную консультацию в отделении.

"Мы никогда не ставили цель заменить человека технологиями. Для нас цифровые сервисы делают жизнь клиентов удобнее, а отделения сохраняют главное – доверие и возможность получить персональную поддержку. Мы убеждены, что будущее за фиджитал-моделью, которая объединяет современные технологии и близость к клиенту", – подчеркивает Шалкар Жусупов.

Чтобы предоставить клиентам полноценный банковский сервис, KMF Банку за короткий срок пришлось фактически создать новую технологическую и операционную инфраструктуру. Уже в период трансформации было внедрено порядка 60 информационных систем, необходимых для работы банка. При этом бизнес продолжал работать без остановки: сотни тысяч клиентов ежедневно пользовались услугами KMF.

Первые результаты отражаются и в ключевых показателях. С начала года банк демонстрирует рост кредитного портфеля, депозитной базы и транзакционного бизнеса. Достаточность капитала составляет около 19%, значительно превышая нормативные требования регулятора. В июне этого года Fitch Ratings подтвердило рейтинг KMF Банка на уровне B+ со стабильным прогнозом. При этом одним из важнейших показателей для банка остается доверие клиентов. Индекс потребительской лояльности (NPS) сохраняется на уровне 83%.

"Для нас важно, что масштабная трансформация не привела к потере доверия клиентов. Напротив, мы видим возможность на этой основе расширять предложение и постепенно формировать полноценную банковскую экосистему, сохраняя при этом нашу специализацию и близость к клиенту", – отмечает Шалкар Жусупов.

При этом развитие KMF Банка выходит за рамки финансовых сервисов. Банк поддерживает молодежное движение Enactus и развитие тоғызқұмалақ – традиционной казахской интеллектуальной игры. Связь с национальными ценностями отражена и в образе банка: его маскотом стала тазы – казахская борзая, символ скорости, выносливости и движения вперед.

Следующим этапом развития банка становится более широкое применение искусственного интеллекта. Уже сегодня AI используется в KMF Банке для анализа кредитных заявок, обработки документов, оценки залогового имущества, персонализации предложений и автоматизации внутренних процессов. Внутри банка работает корпоративный AI-ассистент AI-Дана. Также реализуются проекты по запуску голосового AI-помощника для контакт-центра, автоматизации документооборота и усилению кибербезопасности. Для клиента технологическая трансформация должна быть заметна прежде всего в скорости и удобстве обслуживания.

"Наша задача – не заменить человека искусственным интеллектом, а освободить сотрудников от рутинных операций, чтобы они могли сосредоточиться на задачах, где действительно необходимы опыт, экспертиза и личное общение с клиентом", – подчеркивает Шалкар Жусупов.

Фото: Мария Попова

Расширение банковских возможностей сопровождается сохранением социальной составляющей, которая исторически была частью экосистемы KMF. Вместе с фондом KMF-Демеу банк продолжает реализовывать образовательные и благотворительные проекты по всему Казахстану. За последние 13 лет фонд реализовал 64 образовательных проекта, охвативших более 187 тыс. человек. Среди ключевых направлений – развитие предпринимательства, повышение финансовой грамотности, поддержка женщин в бизнесе и образовательные программы для жителей регионов. Одним из наиболее известных проектов остается премия KMF Isker Hanymy, которая в этом году пройдет уже в шестой раз.

"KMF-Демеу на протяжении многих лет сопровождал развитие компании, помог сохранить преемственность наших ценностей и социальной миссии. Сегодня фонд остается мажоритарным акционером банка, однако его стратегическая задача – постепенно перейти в статус миноритарного участника", – говорит глава KMF Банка.

Этот процесс уже начался. Банк ведет переговоры с рядом международных институциональных инвесторов, заинтересованных во вхождении в капитал.

"Привлечение такого инвестора позволит диверсифицировать структуру акционеров, усилить международную экспертизу, расширить доступ к долгосрочным ресурсам и поддержать реализацию стратегии развития, сохранив при этом ценности и социальную миссию, заложенные фондом", – отмечает Шалкар Жусупов.

Еще одним результатом первого года стало развитие международного сотрудничества. KMF Банк взаимодействует с Европейским банком реконструкции и развития, IFC, JICA, Proparco, SIFEM, Австрийским банком развития и другими институтами развития. Одним из важных событий стало установление партнерства с Тюркским инвестиционным фондом – первым подобным соглашением в Казахстане.

"Сегодня, подводя итоги первого года, мы видим, что решение о получении банковской лицензии было стратегически правильным. Нам удалось сохранить главное – доверие клиентов, экспертизу и близость к ним, и одновременно открыть новые возможности для развития. Финансовые результаты, устойчивость банка, подтвержденный рейтинг и доверие наших клиентов и партнеров показывают, что трансформация состоялась. Теперь наша задача – использовать созданную основу для дальнейшего развития банка и расширять возможности, которые мы можем предложить нашим клиентам", – подводит итог Шалкар Жусупов.

Лицензия АРРФР на проведение банковских операций № 1.1.719.137 от 15.07.2026