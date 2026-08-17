Что должен содержать план урегулирования банка

Правление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 10 августа 2026 года утвердило Требования к содержанию плана урегулирования банка, Правила его разработки и актуализации, сообщает Zakon.kz.

Целью требований является установление требований к содержанию и структуре плана урегулирования банка, обеспечивающих возможность урегулирования, с сохранением критически важных банковских и иных операций, требующих непрерывного осуществления, в плане урегулирования банка и соблюдением прав и интересов депозиторов, иных кредиторов, клиентов и корреспондентов банка.

Уполномоченный орган в рамках плана урегулирования определяет для каждого банка индивидуально виды критически важных банковских и иных операций, требующих непрерывного осуществления в плане урегулирования банка, прекращение или нарушение которых способно оказать негативное воздействие на права и законные интересы депозиторов, иных кредиторов, клиентов и корреспондентов банка, а также на финансовую стабильность Республики Казахстан.

План урегулирования является внутренним документом уполномоченного органа и не означает наступления основания для урегулирования банка.

Передача плана урегулирования банка и сведений, содержащихся в нем, третьим лицам не допускается.

Состав, структура и детализация плана урегулирования банка определяются уполномоченным органом с учетом отнесения банка к числу системно значимых банков, характера его деятельности и иных факторов, влияющих на способность банка к урегулированию.

В плане урегулирования банка предусматриваются:

перечень и анализ возможных сценариев применения инструментов урегулирования;

виды критически важных банковских и иных операций, требующих непрерывного осуществления;

меры, принимаемые в отношении банка, крупных участников банка, банковских холдингов и (или) организаций, входящих в состав банковского конгломерата;

механизмы взаимодействия государственных органов и организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, при применении к банку режима урегулирования;

мероприятия по деятельности временной администрации по управлению банком;

иные положения, направленные на урегулирование банка.

Банк обязан назначить структурное подразделение и уполномоченное должностное лицо в лице руководящего работника банка, ответственного за координацию предоставления данных для составления, актуализации и применения плана урегулирования, взаимодействие с уполномоченным органом, Нацбанком, и контроль качества предоставляемой информации.

Операционный план урегулирования разрабатывается банком не позднее 6 месяцев с момента получения банком плана урегулирования, если иной срок не установлен уполномоченным органом.

План урегулирования подлежит обязательному плановому пересмотру не реже одного раза в календарный год не позднее 1 сентября, следующего за отчетным годом.

План урегулирования банка включает:

описание организационной и корпоративной структуры банка, его бизнес-модели, направлений деятельности, сегментов клиентов и ключевых рисков, перечень дочерних организаций, филиалов и представительств, а также организаций, входящих в состав банковского конгломерата;

виды критически важных банковских и иных операций, требующих непрерывного осуществления в плане урегулирования банка, и анализ условий их непрерывного выполнения;

анализ структуры активов и обязательств банка, структуры фондирования, внутригрупповых зависимостей и очередности удовлетворения требований кредиторов;

оценку соблюдения принципа недопущения ухудшения положения кредиторов;

перечень и анализ возможных сценариев применения инструментов урегулирования, включая предпочтительный и альтернативные сценарии;

недостатки, риски и нарушения в деятельности банка, которые могут препятствовать урегулированию банка, а также меры по их устранению;

меры, принимаемые в отношении банка, крупных участников банка, банковских холдингов и организаций, входящих в состав банковского конгломерата, а также механизмы взаимодействия государственных органов и организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, при применении к банку режима урегулирования;

мероприятия по деятельности временной администрации по управлению банком;

требования к операционной готовности банка, включая цифровые системы, поставщиков критически важных банковских и иным операциям, требующих непрерывного осуществления в плане урегулирования банка и внутренним процессам банка;

оценку объема ликвидности и обязательств банка, необходимых для покрытия убытков и восстановления капитала в период урегулирования, а также источники финансирования в режиме урегулирования;

план коммуникации со СМИ, предусматривающий порядок подготовки и согласования публичных заявлений, определение уполномоченных представителей банка для взаимодействия со средствами массовой информации;

порядок взаимодействия с членами Совета по финансовой стабильности РК, включая их уведомление о применении мер урегулирования, механизмы координации действий.

Операционный план должен содержать:

описание органов управления, должностных лиц и структурных подразделений, ответственных за подготовку и исполнение операционного плана, с указанием их полномочий и порядка замещения при недоступности ответственных лиц;

порядок и форму взаимодействия банка с уполномоченным органом, Нацбанком, иными государственными органами и организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в период урегулирования, включая определение уполномоченных контактных лиц банка;

процедуру обеспечения доступа уполномоченного органа к цифровым системам, документам и помещениям банка, а также порядок формирования и передачи данных, необходимых для применения мер урегулирования;

перечень действий по обеспечению непрерывного выполнения критически важных банковских и иных операций, требующих непрерывного осуществления в плане урегулирования банка после применения мер урегулирования;

коммуникационную стратегию на период урегулирования, включая порядок информирования клиентов, контрагентов, персонала и средств массовой информации;

описание последовательности действий банка при применении каждого инструмента урегулирования;

порядок передачи полномочий органов управления банка временной администрации и обеспечения операционной преемственности при смене руководства;

механизм документирования всех действий, связанных с применением мер урегулирования, и порядок представления отчетности уполномоченному органу.

Постановление вводится в действие с 25 августа.

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