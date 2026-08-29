"Казгидромет" предупредил жителей Алматы и Актобе

Синоптики предупреждают жителей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 29 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

29 августа неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Актобе, а также ночью в Атырау, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также в ряде регионов Казахстана на 29 августа 2026 года объявили штормовое предупреждение.