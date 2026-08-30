В Мангистау определили победителя республиканского конкурса шубата "SHUBAT FEST-2026"

В фестивале приняли участие представители Мангистауской, Атырауской, Кызылординской и Туркестанской областей. Мероприятие посетил заместитель акима Мангистауской области Тилек Жеткизгенулы.

Главная цель фестиваля – популяризация шубата как национального продукта, сохранение традиций его приготовления, развитие верблюдоводства и продвижение отечественной продукции в современном формате.

Фото: акимат Мангистауской области

Одной из центральных частей фестиваля стал конкурс на лучший шубат. Всего поступило 83 заявки. Из них 41 участник прошел предварительный отбор. На следующем этапе продукция участников прошла лабораторные исследования, по результатам которых 20 участников были допущены к финальному этапу конкурса. Среди них и были определены победители в номинации "Лучший шубат".

Предприниматели и представители крестьянских хозяйств из четырех регионов страны представили свою продукцию. Гости фестиваля смогли продегустировать различные виды шубата, а также курт, балкаймак, десерты, кофе, мороженое и коктейли на основе верблюжьего молока. Лучшие продукты посетители определяли путем народного голосования.

Фото: акимат Мангистауской области

Особое внимание было уделено самому напитку – его качеству, составу и традициям приготовления. В рамках фестиваля прошли интервью с опытными мастерами и представителями молодого поколения, которые перенимают и развивают секреты приготовления шубата. Специалисты рассказали о пищевой ценности и особенностях верблюжьего молока.

Перед церемонией награждения с приветственным словом выступил заместитель акима Мангистауской области Тилек Жеткизгенулы.

Он отметил вклад крестьянских хозяйств, которые сохраняют традиции предков и развивают производство национальной продукции, а также поблагодарил жителей и гостей региона за поддержку отечественного продукта, организаторов и спонсоров фестиваля.

По итогам конкурса победителями в дополнительных номинациях стали участники, представившие лучшие курт из верблюжьего молока, балкаймак, десерт, кофе, мороженое и коктейль.

В главной номинации фестиваля – "Лучший шубат" – третье место заняло крестьянское хозяйство "Нұр-Абыл" Бейнеуского района Мангистауской области, второе место – крестьянское хозяйство "Орынбасар" Жылыойского района Атырауской области.

Первое место завоевало крестьянское хозяйство "Толқын" города Актау.

Главный приз – Гран-при фестиваля – получило крестьянское хозяйство "Бірлік" из города Жанаозен Мангистауской области. Победителю от официального спонсора фестиваля – компании "Astana Motors" – вручен автомобиль GWM Poer.

Фото: акимат Мангистауской области

Фото: акимат Мангистауской области

Праздничную программу для гостей фестиваля представили артисты Мангистауской областной филармонии, Рахымжан Жакайым, Жубаныш Жексенулы и квартет "Жигиттер".

Республиканский фестиваль "SHUBAT FEST-2026" стал масштабной площадкой для популяризации шубата, поддержки отечественных производителей и развития верблюдоводства. Участие представителей четырех областей и интерес более 15 тысяч посетителей подтвердили высокий общественный интерес к национальному продукту и традициям его производства.