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События

Narxoz Business School вошла в топ-2% бизнес-школ мира

Нархоз, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 11:01 Фото: пресс-служба Университета Нархоз
Narxoz Business School официально получила совместную аккредитацию Association of MBAs (AMBA) и Business Graduates Association (BGA) – двух ведущих международных организаций в области бизнес-образования.

Аккредитация присуждена по итогам комплексной оценки, проведенной комиссией из руководителей бизнес-школ разных стран.

"Я рад, что Narxoz Business School получила совместную аккредитацию AMBA и BGA. Это признание отражает приверженность школы высоким стандартам, инновациям и постоянному развитию бизнес-образования. Комиссию впечатлили сильное академическое наследие Университета Нархоз, его вклад во всеобъемлющее развитие Казахстана, а также целеустремленность руководства, которое продолжает создавать образовательную среду мирового уровня для слушателей, выпускников и делового сообщества", – отметил генеральный директор AMBA и BGA Эндрю Мэйн Уилсон.

Комиссия также выделила вклад Международного консультативного совета NBS и качество инфраструктуры обновленного кампуса бизнес-школы.

AMBA оценивает качество образовательных программ, включая их содержание, уровень преподавания, результаты обучения, карьерную поддержку и взаимодействие с работодателями. В свою очередь, BGA проводит комплексную институциональную оценку бизнес-школы, охватывающую ее стратегию, управление, академическую культуру и влияние на экономику и общество.

сотрудники Нархоз, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 11:01

Фото: эксперты международной комиссии AMBA и BGA во время рабочих сессий в кампусе Narxoz Business School

За 17 лет работы Narxoz Business School подготовила более 3 000 предпринимателей, топ-менеджеров и отраслевых специалистов по программам MBA, Executive MBA, DBA и корпоративного обучения. Сформированное вокруг NBS сообщество выпускников и деловых партнеров участвует в обновлении программ, делится отраслевой экспертизой и помогает школе учитывать актуальные потребности бизнеса.

Благодаря аккредитации Narxoz Business School вошла в международную сеть AMBA, объединяющую программы бизнес-школ из топ-2% мирового сообщества бизнес-образования. В нее, в частности, входят INSEAD, IMD, ESMT Berlin, London Business School и HEC Paris.

Для Казахстана это достижение выходит за рамки одной бизнес-школы и отражает качественные изменения во всей национальной системе высшего образования.

"Аккредитации подтверждают, что Казахстан способен предлагать бизнес-образование, соответствующее высоким мировым стандартам и учитывающее экономические и культурные особенности нашего региона. Достижение Narxoz Business School в очередной раз укрепляет доверие к отечественному высшему образованию и усиливает позиции Казахстана как центра подготовки управленческих кадров для всей Центральной Азии", – отметил министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.

Студенты и выпускники аккредитованных программ могут бесплатно присоединиться к глобальному сообществу AMBA, объединяющему около 80 000 слушателей и выпускников более чем из 150 стран. Пожизненное членство предоставляет доступ к профессиональным мероприятиям, карьерным сервисам, исследованиям и международному нетворкингу.

студенты, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 11:01

Фото: президент Университета Нархоз Канат Кожахмет и декан Narxoz Business School Гульнара Куренкеева на церемонии вручения дипломов выпускникам бизнес-школы

"Для слушателей ценность двух аккредитаций заключается в постоянном контроле качества программы. Мы будем регулярно обновлять учебный план, методы оценки, материалы и технологии с учетом изменений рынка, обратной связи работодателей и карьерных результатов выпускников. Критерии AMBA и BGA предусматривают формальное обновление структуры программы каждые пять лет. Такой подход позволяет сохранять содержание обучения актуальным и связанным с реальными задачами бизнеса и индустрий", – подчеркнула декан Narxoz Business School Гульнара Куренкеева.

Для Университета Нархоз новые аккредитации стали независимым подтверждением результатов многолетней трансформации. Основанный в 1963 году для подготовки кадров плановой экономики, Нархоз прошел путь до современного университета, отвечающего требованиям рыночной и цифровой экономики. За этими изменениями стоят системное обновление образовательных программ, развитие академической среды, модернизация инфраструктуры и расширение международного сотрудничества.

"Данным достижением университет вносит вклад в стратегическую задачу Министерства науки и высшего образования – закрепить Казахстан на мировой академической карте и усилить международные позиции отечественных вузов. Это знаковое событие также подтверждает уникальную способность Нархоза проводить глубокие преобразования и добиваться результатов, соответствующих высоким международным стандартам. Оно стало возможным благодаря долгосрочному видению и поддержке акционера Булата Утемуратова, профессионализму команды Нархоза, а также вкладу наших преподавателей, выпускников и партнеров. Благодарю каждого, кто вместе с нами прошел этот путь", – отметил президент Университета Нархоз Канат Кожахмет.
Нархоз, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 11:01

Фото: обсуждение во время лекции профессора Narxoz Business School Акмарал Алталиевой о трансформационном лидерстве

Полученные аккредитации открывают новый этап в развитии Университета Нархоз. Они закрепляют долгосрочное обязательство университета поддерживать высокие академические стандарты и подтверждать качество образования профессиональными достижениями выпускников и реальным вкладом в развитие экономики и общества.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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