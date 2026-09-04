"Без торможения влетали в машины": страшные кадры ДТП показали на трассе Астана – Темиртау

Несколько секунд невнимательности привели к дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) на трассе Астана – Темиртау. Страшные кадры к казахстанских дорог опубликовали в АО "НК "ҚазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

Судя по видеозаписям, водители своевременно не реагировали на дорожную обстановку и практически без торможения столкнулись с автомобилями впереди.

Причиной потери концентрации могли стать сонливость, усталость или отвлечение на смартфон.

"Точные обстоятельства ДТП устанавливаются компетентными органами. В результате зафиксированных аварий погибших нет". АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Эти кадры, как отмечают специалисты, показывают, насколько опасными могут быть несколько секунд невнимательности.

На высокой скорости автомобиль за это время преодолевает десятки метров, а у водителя практически не остается возможности избежать столкновения.

"Призываем водителей не пользоваться смартфоном во время движения и не продолжать поездку при появлении сонливости. Если чувствуете усталость – остановитесь в безопасном месте и отдохните". АО "НК "ҚазАвтоЖол"

1 сентября 2026 года на 110-м километре автодороги Сарыозек – Коктал в области Жетысу столкнулись два автомобиля Chevrolet Cobalt. ДТП унесло жизни шести человек.