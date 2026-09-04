"Без торможения влетали в машины": страшные кадры ДТП показали на трассе Астана – Темиртау
Фото: Zakon.kz
Несколько секунд невнимательности привели к дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) на трассе Астана – Темиртау. Страшные кадры к казахстанских дорог опубликовали в АО "НК "ҚазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.
Судя по видеозаписям, водители своевременно не реагировали на дорожную обстановку и практически без торможения столкнулись с автомобилями впереди.
Причиной потери концентрации могли стать сонливость, усталость или отвлечение на смартфон.
"Точные обстоятельства ДТП устанавливаются компетентными органами. В результате зафиксированных аварий погибших нет".АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Эти кадры, как отмечают специалисты, показывают, насколько опасными могут быть несколько секунд невнимательности.
На высокой скорости автомобиль за это время преодолевает десятки метров, а у водителя практически не остается возможности избежать столкновения.
"Призываем водителей не пользоваться смартфоном во время движения и не продолжать поездку при появлении сонливости. Если чувствуете усталость – остановитесь в безопасном месте и отдохните".АО "НК "ҚазАвтоЖол"
1 сентября 2026 года на 110-м километре автодороги Сарыозек – Коктал в области Жетысу столкнулись два автомобиля Chevrolet Cobalt. ДТП унесло жизни шести человек.
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