На трассе Астана – Темиртау изменили скоростной режим
В сообщении за 3 мая 2024 года сказано:
"На участке автомобильной дороги Астана – Темиртау с километра 1305 до 1327 (участок от п. Бабатай до п. Аршалы) скоростной режим был увеличен со 120 до 140 км/час".
Однако на участке платной дороги возле транспортной развязки рядом с поселком Аршалы протяженностью 4 км (от 1327 км +350 м до 1331 км +450 м автомобильной дороги республиканского значения Екатеринбург – Алматы) действует ограничение скорости до 120 км/час.
Также следует упомянуть, что на автомобильных дорогах республиканского значения установлены следующие ограничения скоростного режима:
- категория I-а – 140 км/час (Астана – Павлодар, Астана – Щучинск, Астана – Темиртау, Алматы – Конаев);
- категория I-б – 110 км/час (Алматы – Хоргос, Шымкент – граница с Узбекистаном, Конаев – Талдыкорган, Шымкент – Кызылорда, Шымкент – Тараз, Тараз – Кайнар, Щучинск – Кокшетау);
- категория II – 100 км/час (Павлодар – Семей – Калбатау, Кокшетау – Петропавловск, Павлодар – граница с Россией (направление Омск), Уральск – граница с Россией (направление Самара), Уральск-граница с Россией (направление Саратов), Бейнеу – Акжигит – граница с Узбекистаном).
Ранее сообщалось, что 3 мая 2024 года на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) начались работы по обновлению дорожной разметки. В связи с этим вводятся временные ограничения движения на некоторых полосах. Завершить работы планируется до конца месяца.