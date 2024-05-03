Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На трассе Астана – Темиртау изменили скоростной режим

По трассе Астана – Темиртау изменили скоростной режим, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 14:02 Фото: primeminister.kz
Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" выступил с предупреждением к водителям. По трассе Астана – Темиртау изменен скоростной режим, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 3 мая 2024 года сказано:

"На участке автомобильной дороги Астана – Темиртау с километра 1305 до 1327 (участок от п. Бабатай до п. Аршалы) скоростной режим был увеличен со 120 до 140 км/час".

Однако на участке платной дороги возле транспортной развязки рядом с поселком Аршалы протяженностью 4 км (от 1327 км +350 м до 1331 км +450 м автомобильной дороги республиканского значения Екатеринбург – Алматы) действует ограничение скорости до 120 км/час.

Также следует упомянуть, что на автомобильных дорогах республиканского значения установлены следующие ограничения скоростного режима:

  1. категория I-а – 140 км/час (Астана – Павлодар, Астана – Щучинск, Астана – Темиртау, Алматы – Конаев);
  2. категория I-б – 110 км/час (Алматы – Хоргос, Шымкент – граница с Узбекистаном, Конаев – Талдыкорган, Шымкент – Кызылорда, Шымкент – Тараз, Тараз – Кайнар, Щучинск – Кокшетау);
  3. категория II – 100 км/час (Павлодар – Семей – Калбатау, Кокшетау – Петропавловск, Павлодар – граница с Россией (направление Омск), Уральск – граница с Россией (направление Самара), Уральск-граница с Россией (направление Саратов), Бейнеу – Акжигит – граница с Узбекистаном).

Ранее сообщалось, что 3 мая 2024 года на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) начались работы по обновлению дорожной разметки. В связи с этим вводятся временные ограничения движения на некоторых полосах. Завершить работы планируется до конца месяца.

Читайте также

Полиция Алматы пошла по университетам
В Алматы полиция пошла в университеты
Назначен вице-министр водных ресурсов
Назначен вице-министр водных ресурсов и ирригации РК
Новую технику Вооруженных сил показали президенту Казахстана
Новую технику Вооруженных сил показали президенту Казахстана
Анастасия Московчук
Астана Казавтожол Казахстан Темиртау 2024 год Автодороги Дороги Платные дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Оползень сошел в Талгарском районе
На территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень
Дело Бишимбаева, суд, Астана
Адвокат о видео в телефоне Бишимбаева: За 20 минут произнес 175 раз одну фразу
Когда в Казахстане появятся новые операторы связи и почему их тарифы будут дешевле
В Казахстане появятся новые операторы связи и их тарифы будут дешевле
Приговор Мурату Оразбаеву, подробности уголовного дела
Задержание главы станции скорой медицинской помощи в Астане: стали известны детали дела
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: