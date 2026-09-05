Казахстан с 2027 года выставит на аукционы для инвесторов первые подготовленные по ГосГИН участки

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев в области Улытау проверил ход реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению геологической изученности территории Казахстана.

На 20 участках страны в текущем году начаты работы по геологической съемке масштаба 1:50 000 (ГС-50). Общая площадь охваченной территории превышает 100 тыс. км², проекты реализуются в 11 регионах. В области Улытау проводятся комплексные геологические исследования на площади 36 тыс. кв. км в пределах 7 участков.

Министру непосредственно на объектах исследований были представлены новые подходы к аэрогеофизическим и геологоразведочным работам.

Фото: Гани Умирбеков

Фото: Гани Умирбеков

Под руководством Министерства специалистами ведется комплексная работа, включающая интерпретацию данных дистанционного зондирования Земли, применение беспилотных аэрогеофизических комплексов, высокоточного геохимического метода Ionic Leach.

"Полномасштабная работа по геологическому изучению недр является одной из ключевых стратегических задач, поставленных главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым перед министерством и отраслью в целом. Наша главная задача – обеспечить получение качественной геологической информации. От этого напрямую зависят приток инвестиций в геологоразведку и развитие отраслей промышленности", – подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Фото: Гани Умирбеков

В рамках реализации программы Государственного геологического изучения недр (ГосГИН) сформирована группа геологоразведочных компаний под руководством АО "Национальная геологическая служба".

Фото: Гани Умирбеков

ТОО "Kazakhmys Barlau" проводит в области Улытау опережающие аэрогеофизические исследования, включающие аэромагнитную съемку, аэрогамма-спектрометрию и аэрогравиметрию. Данные методы позволяют в короткие сроки получать геофизическую информацию на обширных территориях и оперативно оценивать перспективность исследуемых площадей. Кроме того, в областях Улытау и Абай в общей сложности пробурено порядка 300 скважин.

АО "Казгеология", входящее в группу АО "НГК "Тау-Кен Самрук", выполняет аналогичные исследования с применением современных беспилотных комплексов, оснащенных системами RTK-навигации с высокой точностью позиционирования. Цифровые технологии позволяют специалистам в режиме реального времени контролировать полет БПЛА и непрерывность получения данных со всей исследуемой территории, обеспечивая точность и качество геологоразведки.

Кроме того, в рамках ГосГИН формируется единый цифровой кадастр недр, предусматривающий создание электронного паспорта для каждого перспективного участка. Это позволит повысить прозрачность и доступность геологической информации, сократить сроки ее обработки и подготовки.

Первые перспективные площади планируется выставлять на аукционы для инвесторов уже с 2027 года.

Также при посещении Геологического кластера министр ознакомился с работами по формированию полного цикла работ: это прием и хранение керна, лабораторные, геофизические исследования и др. Кластер является одним из самых масштабных научно-производственных и образовательных комплексов в Центральной Азии.

По итогам рабочей поездки Ерсайын Нагаспаев дал ряд поручений по качественному выполнению работ, соблюдению установленных объемов и сроков.