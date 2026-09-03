Токаев назначил Нагаспаева министром промышленности и строительства

Ерсайын Нагаспаев продолжит работать в должности министра промышленности и строительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Акорды за 3 сентября 2026 года.

"Назначить Нагаспаева Ерсайына Каиргазиевича Министром промышленности и строительства Республики Казахстан", – говорится в официальном указе президента Касым-Жомарта Токаева.

Ерсайын Нагаспаев родился в 1980 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова.

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом аппарата акима Темиртау.

С 2002 по 2003 гг. работал атташе Комитета по инвестициям, атташе Министерства иностранных дел РК.

2003-2006 гг. – атташе, третий секретарь посольства Казахстан в России.

С 2006 по 2007 гг. занимал должности начальника отдела, заместителя директора Департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций РК.

2007-2009 гг. – заместитель руководителя, руководитель аппарата РГП "Актауский морской международный торговый порт".

В 2009 г. занимал должности заместителя директора Департамента административной работы, государственной работы, государственных закупок Министерства транспорта и коммуникаций РК, советника заместителя премьер-министра РК.

2009-2010 гг. – заместитель акима района имени Казыбек би Караганды.

2010-2011гг.– советник акима Карагандинской области.

2011-2013 гг. – аким Шахтинска.

2013-2014 гг. – заместитель акима Астаны.

2014-2016 гг. – председатель правления АО "СПК "Астана".

2016-2020 гг. – заместитель директора по стратегическому развитию ТОО "Новострой Астана".

С апреля 2021 года занимал должность управляющего директора по обеспечению АО "НК "КТЖ".

28 февраля 2025 года указом главы государства назначен министром промышленности и строительства РК.

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