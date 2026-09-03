Токаев назначил Нагаспаева министром промышленности и строительства
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Акорды за 3 сентября 2026 года.
"Назначить Нагаспаева Ерсайына Каиргазиевича Министром промышленности и строительства Республики Казахстан", – говорится в официальном указе президента Касым-Жомарта Токаева.
Ерсайын Нагаспаев родился в 1980 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова.
Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом аппарата акима Темиртау.
С 2002 по 2003 гг. работал атташе Комитета по инвестициям, атташе Министерства иностранных дел РК.
2003-2006 гг. – атташе, третий секретарь посольства Казахстан в России.
С 2006 по 2007 гг. занимал должности начальника отдела, заместителя директора Департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций РК.
2007-2009 гг. – заместитель руководителя, руководитель аппарата РГП "Актауский морской международный торговый порт".
В 2009 г. занимал должности заместителя директора Департамента административной работы, государственной работы, государственных закупок Министерства транспорта и коммуникаций РК, советника заместителя премьер-министра РК.
2009-2010 гг. – заместитель акима района имени Казыбек би Караганды.
2010-2011гг.– советник акима Карагандинской области.
2011-2013 гг. – аким Шахтинска.
2013-2014 гг. – заместитель акима Астаны.
2014-2016 гг. – председатель правления АО "СПК "Астана".
2016-2020 гг. – заместитель директора по стратегическому развитию ТОО "Новострой Астана".
С апреля 2021 года занимал должность управляющего директора по обеспечению АО "НК "КТЖ".
28 февраля 2025 года указом главы государства назначен министром промышленности и строительства РК.
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