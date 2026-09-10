Искусственный интеллект и цифровизация в поле: новый этап развития АПК СКО

Северо-Казахстанская область продолжает технологическую модернизацию агропромышленного комплекса. Наряду с точным земледелием, спутниковым мониторингом и агродронами в регионе апробируются решения на основе искусственного интеллекта и автономного управления сельскохозяйственной техникой.

Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость внедрения цифровых технологий в АПК и повышения производительности труда. В Северо-Казахстанской области эта работа получает практическое развитие.

Сегодня цифровые решения применяют 1750 агроформирований растениеводческого направления и 1 614 хозяйств смешанного производства. В аграрном секторе используются цифровые платформы, спутниковый мониторинг, агродроны, метеостанции, IoT-системы и элементы точного земледелия.

Очередным этапом стал тестовый запуск технологии автономного управления сельскохозяйственной техникой в ТОО "Агро-Елецкое" Айыртауского района. С практическим применением новой технологии ознакомился аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Современные технологии и элементы точного земледелия позволяют нам более эффективно использовать ресурсы и получать урожайность на уровне 30-40 центнеров с гектара. Следующий шаг – автономная техника. Уже в следующем году планируем запустить несколько комплексов, которые будут работать с различными агрегатами. Также хотим создать мобильный пункт управления, откуда оператор сможет контролировать работу каждого трактора и выполнение производственных заданий. Интерес к этой технологии уже проявляют другие хозяйства. Это перспективное направление, которое позволит повысить производительность труда и эффективность производства", – отметил директор ТОО "Агро-Елецкое" Байтас Казбеков.

В хозяйстве используется техника John Deere серий 8R и 8RX в комплектации Autonomy Ready. Для автономной работы тракторы оснащаются системой камер кругового обзора и бортовым вычислительным комплексом с алгоритмами искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Система способна распознавать препятствия и при возникновении опасности автоматически останавливать технику. Границы поля и рабочее задание задаются в цифровом формате, после чего трактор самостоятельно выполняет рабочие проходы и развороты. При необходимости сохраняется возможность традиционного управления из кабины.

В перспективе один оператор сможет дистанционно контролировать работу нескольких единиц техники, отслеживать выполнение заданий и оперативно реагировать на изменения в ходе полевых работ.

Для Северо-Казахстанской области с ее значительными посевными площадями такие технологии имеют особое значение. Их внедрение позволит повышать производительность труда, эффективнее использовать машинно-тракторный парк и проводить полевые работы в оптимальные агротехнические сроки.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Тестирование в ТОО "Агро-Елецкое" позволит оценить технологию непосредственно в производственных условиях. При подтверждении ее эффективности полученный опыт может быть масштабирован на другие хозяйства области.

Таким образом, цифровизация АПК региона выходит на новый уровень – от отдельных элементов точного земледелия к применению искусственного интеллекта и автономных технологий непосредственно в производственном процессе.