В Атырау прошел велопробег "Tour de Saraishyq-2026"

В Атырау состоялся велопробег "Tour de Saraishyq-2026", объединивший более 150 любителей велоспорта в возрасте от 14 до 65 лет, сообщает Zakon.kz.

Участники приехали из разных регионов Казахстана, чтобы преодолеть 100-километровый маршрут и стать частью спортивного события. Старт велопробега был дан с площади Султана Бейбарыса, финишировали участники у городища Сарайшык в Махамбетском районе.

Поздравив участников со стартом, аким области Болат Акчулаков отметил важность велопробега для развития спорта и туризма в регионе. Глава региона также принял участие в заезде.

Фото: акимат Атырауской области

"Поздравляю всех с началом второго велопробега "Tour de Saraishyq"! Для нас важна не победа в гонке, а участие и то, что мы вместе становимся частью большого события. Сегодняшний маршрут проходит по земле, богатой историей: мы посетим Сарайшык – древнюю столицу Золотой Орды. Уверен, что такие мероприятия способствуют развитию спорта и туризма в нашем регионе. Желаю всем удачи на дистанции", – сказал Болат Акчулаков.

Фото: акимат Атырауской области

Главная цель велопробега – не только преодолеть дистанцию, но и привлечь внимание к историческому наследию Сарайшыка, а также популяризировать активный отдых и здоровый образ жизни. Для одного из участников, Антона Яцука, этот велопробег стал уже вторым – любительским велоспортом он занимается более трех лет.

Фото: акимат Атырауской области

"Маршрут преодолел за 3,5 часа. В целом все было хорошо организовано, впечатления отличные. Я сам из России, но уже давно живу в Атырау. Хочется, чтобы таких мероприятий у нас проводилось еще больше", – поделился Антон Яцук.

Фото: акимат Атырауской области

Особенностью мероприятия стало не только спортивное состязание, но и путешествие в средневековый Сарайшык. После завершения маршрута участники посетили визит-центр "Сарайшык", где смогли больше узнать об истории и культуре древнего города.

Завершился велопробег концертной программой.