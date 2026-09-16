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События

Олжас Бектенов провел совещание о ходе подготовки к отопительному сезону

совещание в правительстве, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 16:22 Фото: primeminister.kz
На совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели ход подготовки к предстоящему отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.

Внимание уделено реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры и обеспечению бесперебойного теплоснабжения населения, пишет 16 сентября 2026 года пресс-служба Правительства РК.

О готовности энергоисточников, тепловых сетей и обеспечении топливом доложил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров, с докладом о подготовке социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры выступил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов. Также заслушаны акимы областей Абай – Берик Уали, Акмолинской – Марат Ахметжанов, Северо-Казахстанской – Гауез Нурмухамбетов, области Улытау – Есет Байкен.

"По данным Министерства энергетики, энергоисточники обеспечены оборудованием для начала отопительного сезона и нормативными запасами топлива. На сегодня завершен ремонт четырех энергоблоков, 28 котлов и 18 турбин, работы продолжаются на трех энергоблоках, 26 котлах и 21 турбине", - говорится в сообщении.

В региональных электрических сетях выполнен запланированный объем – 17,1 тыс. км линий электропередач, подготовлены к началу отопительного сезона 426 из 444 подстанций.

Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей завершены на 352 км из предусмотренных 377 км, или 93% плана. На эти цели предусмотрено 196,8 млрд тенге, в том числе в рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов". По итогам кампании ожидается снижение износа теплосетей до 48%.

Для решения неотложных задач по подготовке теплоисточников, тепловых и электрических сетей из резерва Правительства выделено 27,9 млрд тенге. Всего на реконструкцию электростанций в текущем году предусмотрено 384 млрд тенге, что на 9% выше уровня прошлого года (348 млрд тенге в 2025 г.).

"Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров доложил, что на складах энергоисточников накоплено 4,8 млн тонн угля и 127 тыс. тонн мазута, утвержден график поставки еще 255 тыс. тонн "социального" мазута. Поставки угля для населения и коммунально-бытового сектора координирует республиканский штаб с участием акиматов, угледобывающих предприятий, операторов и КТЖ. Спрос потребителей на предстоящий сезон составляет 7,3 млн тонн".пресс-служба Правительства

Также во время совещания премьер-министру доложили о завершении подготовки к отопительному сезону всех включенных в план объектов образования и здравоохранения, котельных, а также жилых домов. Это 10 913 учебных заведений, 5 394 медицинских объекта, 14 939 автономных котельных и 53 610 домов.

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов отчитался о накоплении топлива: запасы угля составляют 80% планового объема, мазута – 88%, дизельного топлива – 100%.

Также в ходе совещания заслушаны доклады акимов регионов. В области Абай реализованы 32 ремонтных проекта на сумму 14,5 млрд тенге и шесть проектов на 15,8 млрд тенге в рамках нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Аким области Абай Берик Уали доложил, что в регионе продолжаются работы по замене 53,7 км тепловых сетей, что позволит снизить их износ до 52,3%. Ремонт котельного оборудования завершен на 95%. Обеспечена полная готовность к отопительному сезону объектов образования, здравоохранения, социального сектора и жилого фонда. Все работы планируется завершить до конца сентября.

В Акмолинской области завершается строительство четырех блочно-модульных котельных, заменены 24 из 26 котлов, отремонтировано 37 км тепловых сетей, что составляет 97% плана. Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов доложил о ремонте оборудования Степногорской ТЭЦ и реконструкции городской тепломагистрали, на участке которой в настоящее время задействованы 45 специалистов и 16 единиц спецтехники. Социальные объекты и жилой фонд области подготовлены полностью.

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов доложил, что Петропавловская ТЭЦ-2 готова обеспечить подачу тепла в начале отопительного сезона. К работе подготовлены восемь котлоагрегатов. В рамках ремонтной кампании завершены работы на шести котлах и шести турбинах. Подготовку тепломагистралей Петропавловска планируется завершить до 20 сентября. Отопительный сезон в области начнется 28 сентября.

Аким области Улытау Есет Байкен доложил о полной готовности жилых домов и социальных объектов к отопительному сезону. На Жезказганской ТЭЦ проведен текущий ремонт четырех котлов и четырех турбин, капитально отремонтирован котел №11. Продолжается подготовка другого оборудования ТЭЦ и тепловой станции №1 в Сатпаеве.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость завершить оставшиеся работы и обеспечить своевременную подачу тепла. Министерству энергетики совместно с КТЖ поручено принять меры по поставке угля и мазута на энергообъекты и населению.

"Обеспечение граждан бесперебойным теплоснабжением – одно из приоритетных направлений работы Правительства. По поручению президента финансирование ремонтных работ увеличено. Акимы на местах должны держать на личном контроле готовность всех объектов, особенно социальной и промышленной инфраструктуры", – подчеркнул Олжас Бектенов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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