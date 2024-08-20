О рисках своевременного и качественного начала отопительного сезона заявил Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 20 августа 2024 года на заседании правительства раскритиковал подготовку к предстоящему отопительному сезону, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства подчеркнул, что до начала отопительного сезона остался практически месяц.

"Заверения многих руководителей не убеждают меня в высокой результативности работ. Привычка оставлять большие объемы на последние дни говорит о том, что идет неправильное планирование работ. Из года в год сохраняется тенденция переноса сроков ремонта и реконструкции, несвоевременной подготовки документации и формирования запасов топлива, которые при должном отношении к делу можно было исключить", – озвучил Олжас Бектенов.

По итогам трех месяцев, как подчеркнул премьер, все те же регионы отстают, все те же затягивания и переносы ремонтов.

"Министерство энергетики уже начало выдачу энергопредприятиям паспортов готовности к отопительному периоду. В тех регионах, где будет отказано в паспорте готовности ТЭЦ, будет рассмотрена персональная ответственность курирующих заместителей акимов... Мы в правительстве не раз говорили о необходимости раннего заключения договоров, утверждения графиков поставок, чтобы избежать ажиотажа и дефицита вагонов. Министерствам промышленности и транспорта поручаю держать на жестком контроле вопросы исполнения обязательств КТЖ и регионов по поставке угля и мазута", – поручил Олжас Бектенов.

Он также заявил, что модернизация тепловых сетей тоже идет медленными темпами.

"Значит, нужно планово и четко менять сети, устанавливать современное оборудование. Это задача для министерств нацэкономики, промышленности и энергетики. В целом, хочу отметить, что нынешние темпы работ пока сохраняют риски своевременного и качественного начала отопительного сезона. Это свидетельствует о недостаточном контроле со стороны акиматов. При этом финансовые средства из республиканского бюджета были направлены своевременно", – резюмировал Олжас Бектенов.

Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал, на каком этапе находится подготовка к отопительному сезону в Казахстане.