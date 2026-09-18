Группа Air Astana завоевала ряд престижных наград на Skytrax 2026 года
Перевозчик признан "Лучшей авиакомпанией Центральной Азии и СНГ" в 15-й раз подряд, а также получил награду за "Лучшее бортовое обслуживание в Центральной Азии и СНГ" в десятый раз.
Организатором премии выступает международное рейтинговое агентство воздушного транспорта Skytrax.
Air Astana продолжает удерживать лидерство в регионе по качеству и уровню сервиса. Очередной двойной триумф на World Airline Awards подтверждает статус лучшего перевозчика в Центральной Азии и СНГ, а также отражает высокую оценку пассажиров за стабильно высокие стандарты и работу персонала.
FlyArystan, лоукостер, входящий в состав Группы, также подтвердил свои лидирующие позиции, получив награду "Лучшая бюджетная авиакомпания Центральной Азии и СНГ" четвертый год подряд.
"Успех Air Astana на мировой премии World Airline Awards подчеркивает высочайшие стандарты обслуживания и продукта авиакомпании. Пассажиры высоко ценят предоставляемый сервис, и результаты 2026 года демонстрируют стремление Air Astana обеспечивать превосходное качество на борту и неизменность высоких стандартов". Эдвард Плейстед, генеральный директор Skytrax
"Для нас большая честь получить эти престижные награды Skytrax как для Air Astana, так и для FlyArystan. Данное признание особенно ценно, поскольку оно отражает мнение наших пассажиров и демонстрирует сильные позиции обеих авиакомпаний в своих сегментах. Я хочу поблагодарить наших клиентов за доверие и лояльность, а всю команду – за преданность делу и стремление к высшим стандартам безопасности и сервиса. Группа Air Astana вступает в следующий этап своего роста, и мы продолжим инвестировать в сотрудников, флот и клиентский опыт". Ибрахим Жанлыел, главный исполнительный директор Группы Air Astana
Премия World Airline Awards, учрежденная Skytrax в 1999 году, основана на результатах международного опроса пассажиров из более чем 100 стран, оценивающих свыше 350 авиакомпаний. Исследование и церемония полностью финансируются Skytrax.
Среди других последних достижений Air Astana – звание "Лучшей авиакомпании Центральной Азии" по версии APEX, а также награды Pax International Readership Awards и Onboard Hospitality Awards.