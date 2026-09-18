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События

Группа Air Astana завоевала ряд престижных наград на Skytrax 2026 года

Фото: Air Astana, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 19:10 Фото: Air Astana
Авиакомпания Air Astana удостоилась двух главных региональных наград на престижной премии World Airline Awards 2026, прошедшей 18 сентября в знаменитом отеле Langham в Лондоне.

Перевозчик признан "Лучшей авиакомпанией Центральной Азии и СНГ" в 15-й раз подряд, а также получил награду за "Лучшее бортовое обслуживание в Центральной Азии и СНГ" в десятый раз.

Организатором премии выступает международное рейтинговое агентство воздушного транспорта Skytrax.

Фото: Air Astana, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 19:10

Фото: Air Astana

Air Astana продолжает удерживать лидерство в регионе по качеству и уровню сервиса. Очередной двойной триумф на World Airline Awards подтверждает статус лучшего перевозчика в Центральной Азии и СНГ, а также отражает высокую оценку пассажиров за стабильно высокие стандарты и работу персонала.

Фото: Air Astana, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 19:10

Фото: Air Astana

FlyArystan, лоукостер, входящий в состав Группы, также подтвердил свои лидирующие позиции, получив награду "Лучшая бюджетная авиакомпания Центральной Азии и СНГ" четвертый год подряд.

"Успех Air Astana на мировой премии World Airline Awards подчеркивает высочайшие стандарты обслуживания и продукта авиакомпании. Пассажиры высоко ценят предоставляемый сервис, и результаты 2026 года демонстрируют стремление Air Astana обеспечивать превосходное качество на борту и неизменность высоких стандартов". Эдвард Плейстед, генеральный директор Skytrax
"Для нас большая честь получить эти престижные награды Skytrax как для Air Astana, так и для FlyArystan. Данное признание особенно ценно, поскольку оно отражает мнение наших пассажиров и демонстрирует сильные позиции обеих авиакомпаний в своих сегментах. Я хочу поблагодарить наших клиентов за доверие и лояльность, а всю команду – за преданность делу и стремление к высшим стандартам безопасности и сервиса. Группа Air Astana вступает в следующий этап своего роста, и мы продолжим инвестировать в сотрудников, флот и клиентский опыт". Ибрахим Жанлыел, главный исполнительный директор Группы Air Astana
Фото: Air Astana, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 19:10

Фото: Air Astana

Премия World Airline Awards, учрежденная Skytrax в 1999 году, основана на результатах международного опроса пассажиров из более чем 100 стран, оценивающих свыше 350 авиакомпаний. Исследование и церемония полностью финансируются Skytrax.

Фото: Air Astana, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 19:10

Фото: Air Astana

Среди других последних достижений Air Astana – звание "Лучшей авиакомпании Центральной Азии" по версии APEX, а также награды Pax International Readership Awards и Onboard Hospitality Awards.

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Канат Болысбек
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