Крупнейший мировой контейнерный перевозчик MSC Group выходит на рынок Казахстана

Казахстанский инфраструктурный девелопер SEMURG INVEST и логистический оператор MEDLOG, входящий в структуру глобального транспортного гиганта MSC Group, объявили о создании стратегического партнерства.

Сотрудничество направлено на укрепление транспортной связанности по маршруту Восток-Запад и диверсификацию экспортных потоков из Центральной Азии в Турцию и Европу.

Проект переходит в практическую плоскость по итогам встречи президента РК Касым-Жомарта Токаева со старшим вице-президентом MSC Эдуардом Сигристом, состоявшейся в Брюсселе в июне 2026 года, и при содействии Администрации президента РК. В ходе встречи обсуждались увеличение уровня контейнеризации, развитие Среднего коридора, использование возможностей порта Курык, а также дальнейшее расширение присутствия MSC в Казахстане. Ранее глава государства назвал Средний коридор стратегическим приоритетом для страны.

Фото: SEMURG INVEST

В рамках реализации этих задач партнеры намерены развивать Sarzha Logistics как стратегическую логистическую платформу и оператора контейнерных грузопотоков в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. Проект объединит локальную инфраструктуру SEMURG с международной логистической сетью MEDLOG. Вектор сотрудничества охватит развитие Среднего коридора, увеличение уровня контейнеризации, а также задействование off-dock терминалов, сухих портов, железнодорожной и интермодальной инфраструктуры.

Фото: SEMURG INVEST

Базой партнерства станут инфраструктурные активы SEMURG в порту Курык на Каспийском море. Развитие Каспийского кластера Sarzha предусматривает создание до 5 миллионов тонн дополнительной грузообрабатывающей мощности в год, включая контейнерные мощности до 110 тысяч TEU.

"Знаковым трендом текущего периода является расширение долгосрочного присутствия международных операторов и инвесторов в Казахстане. Данная тенденция демонстрирует высокий уровень доверия к инвестиционной политике и государственным механизмам защиты прав инвесторов. Она также свидетельствует о качественном росте и зрелости отечественного частного бизнеса. Мы рады видеть, как по итогам диалога между президентом Касым-Жомартом Токаевым и руководством MSC Group в Брюсселе наше сотрудничество переходит в практическую плоскость. Это еще один знак доверия к Казахстану и подтверждение способности международных и местных партнеров совместно создавать конкурентоспособный бизнес", – отметил Нуржан Марабаев, Генеральный директор ТОО "SEMURG INVEST".

В свою очередь MEDLOG интегрирует казахстанские маршруты в свою международную сеть из более чем 470 логистических объектов, обрабатывающую около 10 миллионов TEU ежегодно, а более широкая сеть материнской компании MSC свяжет регион с 520 портами в 155 странах мира.

"Казахстан приобретает все более важное значение в торговых цепочках поставок между Востоком и Западом, а также в региональной логистике. Благодаря этому партнерству у нас появилась возможность развивать новые контейнерные и мультимодальные перевозки, связывающие Центральную Азию через Каспий и Грузию с Турцией, Европой и нашей глобальной сетью". Мухран Деканадзе, Управляющий директор MEDLOG Poti LLC

Запуск данного партнерства знаменует собой важный этап в трансформации логистической карты Евразии. Синергия масштабной портовой инфраструктуры Казахстана на Каспии и глобальных логистических мощностей MSC Group не просто открывает для центральноазиатских экспортеров гарантированные альтернативные маршруты на мировые рынки, но и институционально закрепляет за Казахстаном статус ключевого, надежного транзитного хаба на евразийском континенте.