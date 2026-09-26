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Представитель Казахстана впервые стал президентом FIDE

предприниматель Тимур Турлов, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 15:34 Фото: Instagram/timurturlov
Казахстанский предприниматель и финансист Тимур Турлов победил на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 сентября 2026 года, стало известно из Instagram федерации.

"Тимур Турлов – 8-й президент FIDE", – говорится в сообщении Международной шахматной федерации.

Заседание Генеральной ассамблеи FIDE состоялось в Самарканде (Узбекистан), где проходит 46-я Всемирная шахматная олимпиада.

Кроме казахстанского предпринимателя, на пост президента Международной шахматной федерации претендовали Вишванатан Ананд (Индия), Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн (Германия).

Позднее в федерации показали реакцию нового президента на свое избрание.

Отметим, что представитель Казахстана впервые стал президентом Международной шахматной федерации.

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 15:34
Токаев высоко оценил поддержку, которую FIDE оказывает Казахстанской федерации шахмат

20 марта 2026 года сообщалось, что Тимур Турлов награжден орденом "Парасат". Госнаграду по поручению президента Касым-Жомарта Токаева вручил премьер-министр Олжас Бектенов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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