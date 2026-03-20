#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.32
553.37
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Политика

Ряд высокопоставленных казахстанцев удостоены ордена "Парасат"

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 14:34 Фото: Zakon.kz
По поручению президента Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие, а также укрепление законности и правопорядка в стране, сообщает Zakon.kz.

Во время вручения Бектенов подчеркнул, что принятие новой Конституции стало проявлением единства и сплоченности казахстанского общества и важным этапом масштабных преобразований.

"Глава государства неоднократно подчеркивал, что смысл реформ не в формальных изменениях, а в повышении качества жизни людей, укреплении справедливости и доверия к государству. В новых условиях особенно важны слаженная работа государственного аппарата и бизнеса. Только так можно обеспечить устойчивое продвижение реформ и их реальную отдачу для общества".Олжас Бектенов

В итоге орденом "Парасат" награждены:

  • министр юстиции Ерлан Сарсембаев;
  • председатель правления АО "НК "ҚазМұнайГаз" Асхат Хасенов;
  • председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов;
  • первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков;
  • главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

17 марта Токаев вручил государственные награды ряду граждан за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка. Об этом рассказали в пресс-службе Акорды и предоставили фотографии с торжественного награждения.

Среди тех, кто из рук президента получил награды, присутствовали председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, премьер-министр Олжас Бектенов, государственный советник Ерлан Карин, генеральный прокурор Берик Асылов, руководитель Администрации президента Айбек Дадебай, заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, глава Министерства внутренних дел (МВД) Ержан Саденов, начальник Службы государственной охраны РК Сакен Исабеков и другие.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: