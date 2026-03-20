Ряд высокопоставленных казахстанцев удостоены ордена "Парасат"
Во время вручения Бектенов подчеркнул, что принятие новой Конституции стало проявлением единства и сплоченности казахстанского общества и важным этапом масштабных преобразований.
"Глава государства неоднократно подчеркивал, что смысл реформ не в формальных изменениях, а в повышении качества жизни людей, укреплении справедливости и доверия к государству. В новых условиях особенно важны слаженная работа государственного аппарата и бизнеса. Только так можно обеспечить устойчивое продвижение реформ и их реальную отдачу для общества".Олжас Бектенов
В итоге орденом "Парасат" награждены:
- министр юстиции Ерлан Сарсембаев;
- председатель правления АО "НК "ҚазМұнайГаз" Асхат Хасенов;
- председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов;
- первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков;
- главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.
17 марта Токаев вручил государственные награды ряду граждан за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка. Об этом рассказали в пресс-службе Акорды и предоставили фотографии с торжественного награждения.
Среди тех, кто из рук президента получил награды, присутствовали председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, премьер-министр Олжас Бектенов, государственный советник Ерлан Карин, генеральный прокурор Берик Асылов, руководитель Администрации президента Айбек Дадебай, заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, глава Министерства внутренних дел (МВД) Ержан Саденов, начальник Службы государственной охраны РК Сакен Исабеков и другие.