На 200 позиций за два года: Nazarbayev University в мировом рейтинге университетов

Nazarbayev University второй год подряд улучшил свой результат на 100 строчек в Times Higher Education (THE) World University Rankings. Таким образом, за два года университет поднялся в рейтинге на 200 позиций, сообщает Zakon.kz.

В 2024 году NU находился в диапазоне 501-600, в следующем рейтинговом цикле поднялся до 401-500, а в рейтинге этого года вошел в группу 376-400. Университет также сохранил первое место среди вузов Казахстана и Центральной Азии.

THE World University Rankings считается одним из наиболее авторитетных мировых рейтингов университетов. В этом году в него вошли рекордные 2 297 университетов из 118 стран и территорий – на 106 больше, чем годом ранее. На фоне растущей международной конкуренции NU за два года поднялся из топ-23% в топ-17% университетов мира.

Фото: Nazarbayev University

THE оценивает университеты по пяти направлениям: качество образования, исследовательская среда, качество исследований, международная открытость и взаимодействие с индустрией. В новом рейтинге NU улучшил результаты почти по всем направлениям. Наиболее сильным остается показатель качества исследований. По нему результат NU сопоставим с University of Geneva, University of Arizona and University of Rochester, что отражает растущее влияние исследований университета.

"Прежде всего я хотел бы поздравить все сообщество NU и Казахстан с этим результатом. Впервые казахстанский университет достиг такого уровня в одном из ведущих мировых университетских рейтингов. Это важное достижение не только для нашего университета, но и для системы высшего образования страны. За этим результатом стоит многолетняя работа преподавателей, исследователей, студентов и сотрудников NU. Я благодарю каждого, кто своим трудом вносит вклад в развитие университета, нашей науки и образования", – отметил президент NU Вакар Ахмад.

Интерес к обучению в NU также продолжает расти. В этом году на поступление претендовали около 12 тысяч человек, а набор иностранных студентов стал рекордным за всю историю университета. Показатель трудоустройства выпускников остается высоким – более 95%.

Эти результаты отражают укрепление академической репутации NU и доверия к университету в Казахстане и за его пределами. Рост в международных рейтингах подтверждает устойчивое развитие университета и его растущую роль в глобальном академическом сообществе.

В текущем рейтинге Казахстан представлен десятью университетами. В их числе Казахский национальный медицинский университет им С.Д. Асфендиярова (1201-1400), Казахский национальный университет имени аль-Фараби (1401-1600), Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И Сатпаева (1401-1600), Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (1601-1800).