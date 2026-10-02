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События

Знак, который нельзя игнорировать: кому гороскоп сулит большие перемены

Знак, который нельзя игнорировать: кому гороскоп сулит большие перемены, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 01:01 Фото: magnific.com
3 октября 2026 года для Тельцов, Дев и Водолеев может стать днем, который подтолкнет их к переменам. Согласно астрологическому прогнозу, ретроградная Венера в Скорпионе напомнит о необходимости уделить больше внимания себе, своим желаниям и внутреннему состоянию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, ретроградная Венера в астрологии связывается с переосмыслением отношений с собой и окружающими, а также с темами самооценки и личных границ. Считается, что этот период помогает отказаться от излишней самокритики и понять, какие изменения действительно необходимы.

Телец

Тельцы могут почувствовать, что устали от собственного недовольства и постоянных жалоб. 3 октября станет для них поводом снова посмотреть на происходящее с более позитивной стороны.

Ретроградная Венера, согласно астрологическому прогнозу, придаст представителям знака уверенности для перемен. Возможно, Тельцы решат отказаться от привычек и обстоятельств, которые мешают им чувствовать себя лучше. Главное – не требовать от себя мгновенного результата и двигаться вперед постепенно.

Дева

Девы давно могли понимать, что некоторые сферы их жизни нуждаются в изменениях, однако откладывали решение этих вопросов. Со временем привычные проблемы могли стать частью повседневности, но 3 октября, как утверждают астрологи, ситуация может измениться.

Ретроградная Венера даст Девам дополнительный стимул заняться тем, что они долго откладывали. Представители знака могут почувствовать, что готовы выйти из состояния застоя и начать двигаться вперед. Важную роль при этом сыграет более бережное отношение к себе.

Водолей

Водолеи нередко строят масштабные планы и обещают себе многое изменить, но не всегда доводят задуманное до конца. 3 октября может стать для них подходящим моментом, чтобы наконец перейти от слов к действиям.

Согласно астрологическому прогнозу, ретроградная Венера подтолкнет Водолеев вернуться к старым планам и начать воплощать их в жизнь. Представители знака могут почувствовать дополнительную мотивацию и решимость. То, что долго казалось лишь мечтой, получит шанс превратиться в конкретную цель и первые реальные шаги к ее достижению.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что пять знаков зодиака ждут новые возможности.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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