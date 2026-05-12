Названы знаки зодиака, для которых эта неделя будет самой счастливой в году

На неделе с 11 по 17 мая 2026 года лучшие астрологические прогнозы ожидают пять знаков зодиака. Новолуние в Тельце в субботу принесет новые начинания, а энергия Венеры добавит любви и радости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, эта неделя станет для этих знаков зодиака вдохновляющей и эмоциональной, а также поможет оценить уроки жизни.

Телец

Луна в Рыбах в начале недели оживляет старые связи, после чего Луна в Овне заставляет вас сделать шаг назад, чтобы собраться с силами. Новолуние затем подталкивает вас вперед. Не позволяйте себе поддаваться негативу, ведь это ваш шанс вырваться из застоя. Динамичная Луна в Близнецах в конце недели покажет вам, как вернуться к лидерским качествам.

Рак

Новолуние в субботу – глоток свежего воздуха, указывающий на потенциальные возможности, которые вас ждут. Это лунное явление также принесет финансовый подъем. Солнце в Тельце принесет оптимизм и практические решения для продвижения вперед. Начните планировать и не тратьте деньги на пустяки. Луна в Близнецах принесет множество свежих идей, которые могут помочь продвинуть личные проекты.

Дева

Ожидайте повышения мотивации и оптимизма в отношении ваших карьерных целей после того, как Марс войдет в Телец в начале следующей недели. А пока, исследуйте окружающий мир. Темп жизни изменится с появлением Луны в Близнецах в конце недели. Дисциплина будет даваться легче, поскольку у вас есть мотивация и силы продолжать работать над достижением своей цели.

Скорпион

Луна в Овне приносит испытания, но также преподает ценные уроки, поскольку Марс готовится перейти в Телец на следующей неделе. Проведите время с близкими во время луны в Тельце. Скажите своему партнеру, что вы заботитесь о нем, и сосредоточьтесь на том, чтобы привнести больше любви в свою жизнь. Когда Луна находится в Близнецах, она улучшает общение и помогает проявлять больше сострадания и эмпатии.

Козерог

Связи, которые вы цените, становятся крепче по мере того, как Марс готовится покинуть Овен и войти в Телец. На этой неделе также присутствует элемент исцеления и размышления. Контролируйте свой гнев, когда Луна находится в Овне, и будьте готовы выслушать других. Уважайте и их мнение. Луна в Близнецах помогает лучше общаться с семьей.

