Названы знаки зодиака, для которых эта неделя будет самой счастливой в году
Как пишет YourTango, эта неделя станет для этих знаков зодиака вдохновляющей и эмоциональной, а также поможет оценить уроки жизни.
Телец
Луна в Рыбах в начале недели оживляет старые связи, после чего Луна в Овне заставляет вас сделать шаг назад, чтобы собраться с силами. Новолуние затем подталкивает вас вперед. Не позволяйте себе поддаваться негативу, ведь это ваш шанс вырваться из застоя. Динамичная Луна в Близнецах в конце недели покажет вам, как вернуться к лидерским качествам.
Рак
Новолуние в субботу – глоток свежего воздуха, указывающий на потенциальные возможности, которые вас ждут. Это лунное явление также принесет финансовый подъем. Солнце в Тельце принесет оптимизм и практические решения для продвижения вперед. Начните планировать и не тратьте деньги на пустяки. Луна в Близнецах принесет множество свежих идей, которые могут помочь продвинуть личные проекты.
Дева
Ожидайте повышения мотивации и оптимизма в отношении ваших карьерных целей после того, как Марс войдет в Телец в начале следующей недели. А пока, исследуйте окружающий мир. Темп жизни изменится с появлением Луны в Близнецах в конце недели. Дисциплина будет даваться легче, поскольку у вас есть мотивация и силы продолжать работать над достижением своей цели.
Скорпион
Луна в Овне приносит испытания, но также преподает ценные уроки, поскольку Марс готовится перейти в Телец на следующей неделе. Проведите время с близкими во время луны в Тельце. Скажите своему партнеру, что вы заботитесь о нем, и сосредоточьтесь на том, чтобы привнести больше любви в свою жизнь. Когда Луна находится в Близнецах, она улучшает общение и помогает проявлять больше сострадания и эмпатии.
Козерог
Связи, которые вы цените, становятся крепче по мере того, как Марс готовится покинуть Овен и войти в Телец. На этой неделе также присутствует элемент исцеления и размышления. Контролируйте свой гнев, когда Луна находится в Овне, и будьте готовы выслушать других. Уважайте и их мнение. Луна в Близнецах помогает лучше общаться с семьей.
