Мировое AI-кино в Астане: объявлены победители Astana AI Film Festival 2026

В Астане завершился крупнейший в мире фестиваль фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта – Astana AI Film Festival (AAIFF 2026), сообщает Zakon.kz.

3 октября в рамках церемонии награждения объявили победителей международного конкурса, объединившего авторов и режиссеров со всего мира. Фестиваль проходил с 1 по 3 октября в рамках AI Month – месяца, объединившего серию мероприятий, посвященных искусственному интеллекту. В программу AAIFF 2026 вошли конкурсные показы, деловая программа и панельные дискуссии с участием авторов и представителей креативных индустрий.

Фото: Astana AI Film Festival

На Astana AI Film Festival поступило 8 067 заявок из 125 стран. В финальную программу вошли 25 работ, отобранных официальной комиссией. Финалистов оценивало международное жюри, в состав которого вошли бывший генеральный директор ЮНЕСКО и экс-министр культуры Франции Одри Азуле, декан Института исследований искусственного интеллекта China Film Group Ма Пин, заместитель декана факультета анимации Пекинской киноакадемии Ван Хао, предприниматель и инвестор Баладжи Сринивасан, а также генеральный менеджер BytePlus по региону Ближнего Востока, Африки, Индии, Турции и стран СНГ Ли Лонг.

Фото: Astana AI Film Festival

"Самое интересное в AI-кино сегодня – это не сама технология, а то, что авторы с ее помощью начинают делать. В рамках фестиваля мы увидели очень сильные и совершенно разные работы – от необычных визуальных решений до новых способов рассказывать истории. Особенно интересно наблюдать, как режиссеры и создатели из разных стран используют ИИ-платформы как новый инструмент для воплощения своих идей. Получился действительно международный проект, и по масштабу и качеству работ мы видим, что AI-кино уже становится самостоятельным направлением мировой киноиндустрии", – считает сооснователь фестиваля и креативный директор AAIFF Айзат Кусаинов.

По итогам оценки международного жюри были определены победители в пяти специальных номинациях и основной тематической конкуренции The Future Worth Living In.

Так, в специальных номинациях победителями стали:

Myrzakhan Zhumakhan – "IT WAS JUST A JOKE" (комедия, Казахстан) в номинации Best Character;

2xLabs – "The Last Span" (фэнтези, Китай) в номинации Best Story;

Jacopo Zanetti – "What's the Job?" (сюрреализм, Италия) в номинации Best Visual;

Jacopo Reale – "The Fracture" (триллер, Италия) в номинации Best Direction;

Zachary London – "Pomegranate" (научная фантастика, приключения, США) в номинации Best Concept.

Среди финалистов этих номинаций были представлены работы авторов из Казахстана, Южной Кореи, Сенегала, Канады, Китая, Германии, США, Италии, Аргентины и других стран. В их числе – Myrzakhan Zhumakhan с фильмом "It Was Just a Joke", Kang Daehyeong с "Green Flag", Moustapha Sakho с "Ballast, Robert Gaudette с "A Face Only A Mother Could Love", 2xLabs с "The Last Span", Lu Junjie с "Delete", Mark Wachholz с "Five Minutes of Spring", Jonathan Perry и Alex Naghavi с "Railbound", Zachary London с "Pomegranate", Jacopo Zanetti с "What's the Job?", Tim Zhang с "Gabriel", Gabriel Bosisio с "Charli Boy", Jacopo Reale с "The Fracture", Fredrik Akerstom с "Aphelion" и Marco Magario с "Er Loop".

Фото: Astana AI Film Festival

"У меня комедийный жанр. Фильм рассказывает о том, как собака и брат хозяина начинают драться из-за простой шутки, а в итоге это превращается в настоящую войну. Я не ставил перед собой задачу заложить какой-то сложный или остроумный смысл – это просто легкая история, которая в некоторой степени описывает и меня: я люблю пранки и веселье. Если честно, я сильно волновался из-за конкуренции, потому что здесь очень много талантливых и крутых ребят. Все участники проделали большую работу и потратили много времени на свои фильмы, поэтому, на мой взгляд, каждый из них был достойным соперником", – рассказал победитель в номинации Best Character Мырзахан Жумахан.

В свою очередь основная тематическая программа The Future Worth Living In включала десять финальных работ: The First Honest Day Nikolay Shestak – REVIVER Dor Brothers, Looking For Perseida – Ernest Desumbila, The Choice – Tarek Abdelhakim, SITARA – Abhik Banerjee, WTF – Richard Kassai, Project "A" – Anna Frolova, Everything Soft – Jamin Tasker, Saint Vitus Kiss – John Kirk Kelly и Aya's Best Day – Madi Zhagi.

По итогам основной конкуренции третье место и приз в размере $100 000 получил Ernest Desumbila (Испания) за фильм "Looking For Perseida", второе место и $200 000 – Abhik Banerjee (Индия) за фильм "SITARA", а Гран-при и $450 000 – Nikolay Shestak (Латвия) за фильм "The First Honest Day".

Обладатель Гран-при Astana AI Film Festival 2026 Николай Шестак поделился своими впечатлениями и рассказал о своей работе.

"Около четырех лет назад начал заниматься режиссурой, а два года назад стал создавать фильмы с помощью ИИ. Честно говоря, я не ожидал победы – здесь было столько невероятных работ и разных жанров, что мне самому интересно, почему жюри выбрало именно мой фильм. Мой фильм "The First Honest Day" о том, что наши поступки определяют нас: если человек совершает плохие поступки, он становится уродливым, а добрые поступки, наоборот, делают его лучше. Я стараюсь вкладывать в свои фильмы личные мысли и идеи. Я очень рад этой победе. Полученный приз хочу инвестировать в создание новых фильмов и продолжать развивать свои проекты", – отметил победитель Astana AI Film Festival.

По словам сооснователя фестиваля и председателя совета AAIFF Алмаса Жали, первый Astana AI Film Festival продемонстрировал высокий международный интерес к кино, созданному с использованием искусственного интеллекта. Фестиваль объединил авторов из разных стран и стал площадкой для экспериментов с новыми технологиями, визуальными форматами и языком современного кино.

"Особенно важно отметить, что такой международный фестиваль проходит именно в Казахстане. Мы хотим, чтобы Астана стала одной из площадок, где встречаются представители киноиндустрии, технологий и креативных индустрий со всего мира. Первый фестиваль дал нам хороший импульс, и теперь наша задача – развивать проект дальше, расширять международное сообщество участников и создавать новые возможности для авторов, работающих на стыке кино и искусственного интеллекта", – сказал сооснователь фестиваля и председатель совета AAIFF Алмас Жали.

Общий фонд Astana AI Film Festival составляет $2 млн. Из них $1 млн предоставлен Корпоративным фондом Freedom Шапагат при Freedom Holding Corp. и распределяется между победителями в качестве призового фонда. Еще $1 млн предусмотрен в качестве инвестиционного капитала для перспективных AI-команд, направленного на развитие производства и AI-экосистемы в Казахстане.

Генеральным партнером Astana AI Film Festival выступает Freedom Holding Corp., технологическим партнером – The Network School, партнером – Kino.kz.

2 и 3 октября работы финалистов были представлены на большом экране кинотеатра Chaplin в ТРЦ MEGA Silk Way.

Первый Astana AI Film Festival объединил международное профессиональное сообщество вокруг развития AI-кино и новых возможностей для авторов и креативных команд. Фестиваль стал площадкой для обсуждения будущего кино, применения искусственного интеллекта в творческом процессе и развития новой AI-креативной индустрии.