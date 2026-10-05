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События

Азамат Ескараев получил должность в Администрации президента

Азамат Ескараев, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 10:05 Фото: gov.kz
5 октября 2026 года стало известно о новом назначении в Администрации президента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, распоряжением главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич назначен заведующим государственно-правовым отделом Администрации президента Республики Казахстан.

Он освобожден от ранее занимаемых должностей посла Казахстана в Индии, посла Казахстана в Народной Республике Бангладеш, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике, в Непале.

Азамат Ескараев родился в 1979 году в Алматы. В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию.

Трудовую деятельность начинал рабочим ДЭЗ-2, Алматы, в 1996 году. В 2000 году стал ведущим специалистом Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, где после работал на различных должностях, в том числе был директором Департамента аналитики и стратегического планирования, директором Департамента законодательства.

С 2005 по 2006 год работал главным инспектором акима Алматы, в 2006-2007 годах – главным менеджером Департамента юридической службы АО "Фонд устойчивого развития "Қазына". В 2014-2023 годах занимал должность заместителя заведующего, заведующего Юридическим отделом Канцелярии премьер-Министра РК.

До назначения послом был Министром юстиции Казахстана.

Также сегодня президент назначил нового первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК и заместителя начальника Службы государственной охраны (СГО) – командующего Силами особого назначения.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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