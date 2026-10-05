Токаев назначил первого замминистра обороны – начальника Генштаба ВС РК

Айткурман Омарбеков стал новым первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных сил РК. Соответствующий документ о назначении подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 октября 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Распоряжением главы государства Омарбеков Айткурман Жоламанович назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности".

Айткурман Омарбеков родился 1 января 1978 года в области Абай. Окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, специальность "Организация морально-психологического обеспечения"; Евразийский гуманитарный институт, специальность "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал со службы в Республиканской гвардии РК (1997-2014). Затем – служба на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны РК (2014-2022).

В январе 2022 года распоряжением президента назначен исполняющим обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны РК – командующего Силами особого назначения.

В феврале 2022 года распоряжением президента назначен заместителем начальника Службы государственной охраны РК – командующим Силами особого назначения.

Указом главы государства от 22 октября 2022 года №1057 присвоено специальное звание "генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан".

Награжден: орденом "Айбын" ІІ степени, медалями "Мінсіз қызметі үшін" ІІ, ІІІ степени, "Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін" ІІІ степени, а также юбилейными медалями "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметіне 25 жыл", "Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл".

Другими распоряжениями главы государства Азамат Хасенов назначен заместителем начальника Службы государственной охраны (СГО) – командующим Силами особого назначения, Азамат Ескараев – заведующим государственно-правовым отделом Администрации президента РК.