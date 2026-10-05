#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
447.73
502.98
5.35
Политика

Токаев назначил первого замминистра обороны – начальника Генштаба ВС РК

Айткурман Омарбеков, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 10:02 Фото: gov.kz
Айткурман Омарбеков стал новым первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных сил РК. Соответствующий документ о назначении подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 октября 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Распоряжением главы государства Омарбеков Айткурман Жоламанович назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности".

Айткурман Омарбеков родился 1 января 1978 года в области Абай. Окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, специальность "Организация морально-психологического обеспечения"; Евразийский гуманитарный институт, специальность "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал со службы в Республиканской гвардии РК (1997-2014). Затем – служба на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны РК (2014-2022).

В январе 2022 года распоряжением президента назначен исполняющим обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны РК – командующего Силами особого назначения.

В феврале 2022 года распоряжением президента назначен заместителем начальника Службы государственной охраны РК – командующим Силами особого назначения.

Указом главы государства от 22 октября 2022 года №1057 присвоено специальное звание "генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан".

Награжден: орденом "Айбын" ІІ степени, медалями "Мінсіз қызметі үшін" ІІ, ІІІ степени, "Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін" ІІІ степени, а также юбилейными медалями "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметіне 25 жыл", "Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл".

Другими распоряжениями главы государства Азамат Хасенов назначен заместителем начальника Службы государственной охраны (СГО) – командующим Силами особого назначения, Азамат Ескараев – заведующим государственно-правовым отделом Администрации президента РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
12:05, 18 июня 2025
Токаев назначил нового замминистра обороны
Токаев назначил первого замминистра обороны
09:03, 15 января 2024
Токаев назначил первого заместителя министра обороны
Токаев назначил нового замминистра внутренних дел, Санжар Адилов
12:01, 11 ноября 2024
Токаев назначил нового замминистра внутренних дел
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккеисты &quot;Номада&quot; празднуют гол в ворота соперников
09:59, Сегодня
Два аутсайдера, лидер и претенденты: как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею
Елена Рыбакина отбивает удар на US Open
09:39, Сегодня
Угроза потери звания первой ракетки мира: насколько серьёзна травма Елены Рыбакиной
Нападающий &quot;Барыса&quot; Аркадий Шестаков
09:15, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КХЛ после побед "Барыса" над "Нефтехимиком" и "Спартаком"
Александр Бублик поднимает руки после победы
09:05, Сегодня
Александр Бублик узнал своё место в обновлённом рейтинге ATP
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: