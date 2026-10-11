Сбои в разных странах: что известно о перебое в работе сервисов Яндекс Go
Фото: magnific.com
Пресс-служба Яндекс Go заявила о том, что сервисы компании работают с перебоями или могут быть временно недоступны, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе извинились перед пользователями, водителями и курьерами за неудобства.
"Наши технические специалисты работают над восстановлением сервисов. Пока мы не можем назвать точные сроки, но делаем все возможное, чтобы вернуть их к работе как можно скорее", – заявили в компании.
В пресс-службе также пояснили, что персональные данные казахстанских пользователей хранятся на серверах в Казахстане. При этом отдельные технологические компоненты могут находиться в разных странах, поэтому технические неполадки могут влиять на доступность сервисов сразу в нескольких государствах.
О восстановлении работы сервисов компания обещает сообщать через официальные каналы.
Ранее казахстанцы жаловались на сбои в работе eGov.kz.
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